Copa do Brasil: Flamengo decide o título em casa

Além dos R$ 16,8 milhões arrecadados nas fases anteriores, o campeão leva mais R$ 60 milhões, enquanto o vice fica com R$ 25 milhões

Na manhã desta terça-feira (20), na sede da CBF, foi sorteada a ordem dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil, que acontece entre Corinthians e Flamengo nos dias 12 e 19 de outubro. A partida de volta, que decide o campeão, será disputada no Maracanã.

A corrida pelo título começa no feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, na Neo Química Arena, casa do Corinthians. Além dos R$ 16,8 milhões arrecadados nas fases anteriores, o campeão leva mais R$ 60 milhões, enquanto o vice fica com R$ 25 milhões.

Ambas as equipes já têm três títulos da Copa do Brasil, e estão em busca do quarto. O Timão venceu em 1995, 2002 e 2009, enquanto o Flamengo levantou a taça em 1991, 2006 e 2013.

Nos outros duelos entre os times nesse ano, melhor para o rubro-negro carioca. Até então, foram três encontros, sendo dois pela Libertadores, com duas vitórias do Flamengo, e um pelo Brasileirão, com vitória da equipe paulista.

Trajetória

Ambas as equipes se classificaram para a Libertadores deste ano após uma boa campanha no Brasileirão do ano passado, e por isso, só estrearam na Copa do Brasil 2022 na terceira fase.

O Corinthians passou pela Portuguesa-RJ (1E e 1V), Santos (1V e 1D, pelo saldo de gols), Atlético Goainiense (1D e 1V, pelo saldo de gols) e Fluminense (1E e 1V).

Já o Flamengo passou pelo Altos-PI (2V), Atlético-MG (1D e 1V), Athletico Paranaense (1E e 1V) e São Paulo (2V).