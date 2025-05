Copa do Brasil: Capital perde de 4 a 0 para o Botafogo

Por Pedro Santana

Agência de Notícias do CEUB

Pela primeira vez na terceira fase da Copa do Brasil, o Capital encarou o Botafogo nesta quarta-feira (30/4), no Estádio Nilton Santos.

O duelo de ida terminou com vitória alvinegra em 4 a 0, gols marcados por Alex Telles, Igor Jesus, Artur e Rwan Cruz.

50 torcedores

Cerca de 50 torcedores da Coruja viajaram até o Rio de Janeiro para apoiar a equipe e serem testemunhas desse momento que ficará marcado na história do clube.

Com a bola rolando, o Capital cometeu dois pênaltis marcados por toque de mão dentro da área.

Aos 12 minutos a cobrança foi convertida por Alex Telles, que abriu o placar.

O primeiro tempo teve domínio do clube carioca.

Apesar disso, o Capital levou perigo para o Botafogo e quase empatou o confronto. Na volta do segundo tempo, mais uma penalidade para o Glorioso, dessa vez, Igor Jesus balançou as redes aos 74 minutos.

Mesmo com dois de vantagem, os donos da casa continuaram pressionando e marcaram o terceiro, com Artur aos 76 da segunda etapa.

Já no final da partida, o atacante Rwan Cruz aproveitou a falha da defesa do Capital após cruzamento e só teve o trabalho de empurrar para o gol da Coruja, para fechar o placar.

O Botafogo vai para o Distrito Federal com a vantagem de 4 gols para o jogo da volta.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 22 de maio, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

