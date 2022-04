Copa do Brasil: Brasiliense eliminou Galo em 2002 e foi vice

Na atual edição, após se classificar contra o Globo-RN, o time candango visita os atuais campeões do torneio no Mineirão

O Atlético (MG) está de novo no caminho do Brasiliense na Copa do Brasil. As lembranças da campanha histórica de 2002, quando foi vice-campeão, podem ser motivo de sonho e inspiração para esta quarta (20), quando a equipe do DF disputa o jogo de ida da terceira fase da competição.

Na atual edição, após se classificar contra o Globo-RN, o time candango visita os atuais campeões do torneio no Mineirão, às 19h, em partida com transmissão do SporTV e do Premiere.

Pelo histórico da Copa do Brasil, foram três embates entre as equipes. Em 2002, ano em que foi vice-campeão, o Brasiliense eliminou o Galo na semifinal com vitórias de 3 a 0 no Mineirão e 2 a 1 no Serejão, em Taguatinga. Em 2005, os mineiros levaram a melhor por 3 a 1 no jogo único em Brasília, já que os dois gols de diferença a favor do visitante eliminaram a partida de volta.

A equipe de Brasília chega para o jogo em bom momento, com o título estadual e vitória por 2 a 0 contra o Anápolis na estreia pela Série D. Mesmo com o adversário difícil, campeão brasileiro em 2021, o Brasiliense tem retrospecto positivo contra o Galo, com quatro vitórias em sete jogos, enquanto o Atlético venceu os demais, sem empates.

O técnico do time candango, Celso Teixeira, afirmou que seus comandados entrarão motivados para o confronto, buscando anular os ataques do adversário, mas que também pretende mostrar as qualidades de sua equipe.

“A gente sabe que temos qualidade, mas que o adversário tem um nível superior em todos os aspectos, uma equipe que conta com vários jogadores de seleções. Vamos tentar neutralizar os pontos mais fortes deles, mas não podemos deixar de jogar, porque se deixarmos de jogar, nós não vamos mostrar o nosso potencial”, diz Celso.

Para a partida de ida, o técnico do Brasiliense não poderá contar com o lateral-esquerdo Weverton Goduxo, que está suspenso, e os meio-campistas Cabralzinho e Tartá, ex-Fluminense, que já jogaram na competição pelo Ceilândia.

Do outro lado, El Turco Mohamed terá ausências no ataque, já que Keno, com problema no olho, está fora, e o craque do time, Hulk, é dúvida após voltar de Miami, nos Estados Unidos, onde acompanhou o nascimento da filha.

Enquanto o Galo faz sua estreia na Copa do Brasil, o Brasiliense vai para seu terceiro compromisso pela competição, apesar de não ter ganhado nenhum no tempo regulamentar. Na primeira fase, a equipe passou pela vantagem do empate como visitante após ficar no 2 a 2 com o Humaitá. Na etapa seguinte, a classificação veio nos pênaltis contra o Globo.

A partida de volta será em 22 de maio, domingo, também às 19h. A partida inicialmente estava marcada para o dia 10 do próximo mês, mas foi feita uma mudança no calendário considerando a logística do time mineiro para os compromissos pela Libertadores. Até lá, o Brasiliense segue na luta pelo acesso na Série D e o Atlético briga pelo bi no Brasileirão, mas antes disso o jogo de ida promete animar os torcedores.