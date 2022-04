Messi quer cumprir contrato e vai continuar no PSG em 2023, diz jornal

Apesar das especulações sobre seu futuro, principalmente após a eliminação na Liga dos Campeões, o craque argentino já está decidido

Com contrato até o final de junho de 2023, Lionel Messi quer cumprir o seu vínculo no Paris Saint-Germain e seguirá no clube na próxima temporada. Apesar das especulações sobre seu futuro, principalmente após a eliminação na Liga dos Campeões, o craque argentino já está decidido, de acordo com o Mundo Desportivo.

Messi, inclusive, teria ficado surpreso com os rumores de uma saída porque não pensou em deixar o time parisiense antes do final do vínculo. Contratado em agosto do ano passado após 16 temporadas defendendo o Barcelona, Messi soma 29 partidas pela equipe da capital francesa.

Seu início no novo clube não foi dos mais animadores e ele chegou até a ouvir vaias de sua própria torcida depois que o PSG caiu na Champions para o Real Madrid. Segundo o jornal espanhol, o camisa 30 entende a frustração da torcida e está convencido de que pode ajudar o time a conquistar o objetivo máximo: o título da Europa.

Além disso, o argentino sabe que terá que assumir maior protagonismo, como nos velhos tempos de Barça, se Mbappé deixar o clube francês nos próximos meses. Desde que chegou ao clube francês, foram oito gol marcados e 13 assistências para seus companheiros.

Messi, no entanto, não estará disponível para a partida de hoje contra o Angers, pela 32ª rodada do Campeonato Francês. Se ganhar o duelo e contar com um tropeço do vice-líder Olympique de Marselha, o PSG conquistará antecipadamente o seu nono título da competição.

Estadão Conteúdo