Pelé é internado em hospital de São Paulo para realizar exames mensais

Pelé voltou a ser internado no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, para realizar uma bateria de exames mensais. O Rei do Futebol não está na UTI e se encontra em um quarto nas instalações do hospital.

Em contato com a reportagem, o estafe de Pelé afirmou que os exames são apenas um check-up mensal e que não há qualquer preocupação com o ex-jogador. Um boletim médico deve ser publicado ao longo do dia. Em fevereiro deste ano, Pelé foi internado por conta de uma infecção urinária.

No ano passado, ele foi diagnosticado com um tumor no cólon direito, região do intestino grosso, submetido a uma cirurgia e segue tratamento de quimioterapia.