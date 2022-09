Contra o São Paulo, Vitor Pereira tenta amenizar números ruins em clássicos

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a terceira colocação, com 43 pontos, oito a menos que o líder Palmeiras

A cabeça de grande parte da torcida do Corinthians está no jogo contra o Fluminense, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, mas às 16h deste domingo (11) o Timão enfrenta o São Paulo, no Morumbi, em clássico válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob comando de Vítor Pereira, o Corinthians acumula resultados ruins e tem se mostrado frágil contra rivais paulistas. Agora, o treinador do Corinthians tenta amenizar os números para ter a equipe mais confiante e embalada para a decisão de quinta (15). O Majestoso é importante para manter o Timão no pelotão de cima do Brasileirão, ainda que as chances de título sejam baixas, na busca em garantir uma vaga direta na próxima edição da Libertadores.

Vítor Pereira comandou o Corinthians em nove clássicos desde que assumiu o clube, e o desempenho da equipe, em termos de resultados, está longe de ser bom: uma vitória, dois empates e seis derrotas, um aproveitamento magro de 18,5%. No período, o Timão marcou sete gols, sendo quatro deles na mesma partida – goleada por 4 a 0 sobre o Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil -, e sofreu 11.

“Semana boa, a gente pôde treinar e se preparar bem. É um jogo importante, são mais três pontos. É clássico, jogo diferente. Tivemos uma boa preparação e temos de estar atentos a todos os detalhes que, em outros clássicos, a gente acabou não ganhando. É não deixar isso acontecer e ir em busca da vitória”, disse Cássio, um dos líderes do elenco, à Corinthians TV.

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a terceira colocação, com 43 pontos, oito a menos que o líder Palmeiras. Na Copa do Brasil, o Timão empatou em 2 a 2 com o Fluminense no jogo de ida, no Maracanã, e precisa de uma vitória simples na Neo Química Arena para ir à final. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

São Paulo

Após garantir vaga para a final da Sul-Americana na quinta-feira (8), o São Paulo volta sua atenção para o Majestoso deste domingo (11) contra o Corinthians. O clube do Morumbi quer vencer para se recuperar no Campeonato Brasileiro e se afastar a zona de rebaixamento. Atualmente, está na 14 colocação, com 30 pontos. O adversário, bem melhor na competição, figura no G4, em terceiro lugar, com 43.

Para o confronto, os são paulinos contam com um boa retrospectiva em Majestosos no Morumbi. Foram dez vitórias em casa. A última derrota aconteceu na semifinal do Paulista em 2017. No total, venceu sete e empatou três.

Contra o Timão, Ceni deve usar os reservas e de cara não contará com Gabriel Neves, por lesão, e Welington, expulso contra o Cuiabá.

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 16h deste domingo (11)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Transmissão: TV aberta, na Globo, e Premiere