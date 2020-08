Contra o São Paulo, seu ex-clube, Rogério Ceni estreia no Morumbi como adversário

PUBLICIDADE

No dia 12 de fevereiro de 2017, quase 51 mil torcedores foram ao Morumbi para recepcionar o ídolo Rogério Ceni em seu primeiro jogo no estádio como treinador.

A goleada por 5 a 2 sobre a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista, foi a celebração do que os são-paulinos esperavam que fosse um novo e longo casamento com o ex-goleiro, desta vez em uma nova função, como técnico tricolor. Não foi o que aconteceu.

Demitido do clube em julho daquele ano, ele encontrou tempo para trabalhar e colocar suas ideias em prática no Fortaleza, onde conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2018, e o Cearense e a Copa do Nordeste, em 2019.

Teve ainda uma passagem frustrada de apenas oito jogos pelo Cruzeiro antes de retornar ao time tricolor cearense.

Nesta quinta-feira (13), Rogério Ceni retorna ao Morumbi para a sua primeira partida como adversário do São Paulo no estádio, pela segunda rodada da Série A do Nacional. A bola rola às 19h15.

O clima, porém, será bem diferente do encontrado há três anos, quando ouviu seu nome cantado por toda a arquibancada do Cícero Pompeu de Toledo. Isso porque, em razão da pandemia do novo coronavírus, os jogos da competição acontecem com portões fechados.

O Fortaleza fará seu segundo compromisso no Brasileiro. Na estreia, foi derrotado pelo Athletico por 2 a 0. Já o São Paulo entrará em campo pela primeira vez no torneio, depois que o confronto com o Goiás, no último domingo (9), em Goiânia, precisou ser adiado por conta dos casos positivos de coronavírus na equipe esmeraldina, que conseguiu a suspensão da partida no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Apesar do reencontro com o estádio no qual se acostumou a levantar taças, Ceni já enfrentou o ex-clube em duas oportunidades, no Brasileiro do ano passado.

No primeiro turno, em Fortaleza, o São Paulo –então comandado por Cuca– venceu os donos da casa por 1 a 0, gol de Hernanes, que foi companheiro de Rogério Ceni no Morumbi. Juntos, se sagraram campeões brasileiros em 2007 e 2008. A segunda partida entre as equipes na competição, válida pelo segundo turno, aconteceu no Pacaembu, pois o Cícero Pompeu de Toledo recebeu na ocasião o show da banda Iron Maiden.

Com gols de Pablo e Igor Gomes, o São Paulo venceu os cearenses por 2 a 1, em um ambiente marcado por mostras de carinho da torcida são-paulina ao ex-goleiro. “É algo extremamente gratificante, mostra o reconhecimento da dedicação que você teve durante toda a carreira”, afirmou Ceni.

Nesta quinta-feira, o time tricolor, comandado por Fernando Diniz, inicia sua caminhada na competição nacional em busca de uma resposta positiva na temporada depois de ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Mirassol.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero (Luan), Daniel Alves, Igor Gomes, Vitor Bueno; Pablo. T.: Fernando Diniz

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Paulão, Jackson, Bruno Melo; Felipe, Juninho, Romarinho, David, Osvaldo; Wellington Paulista. T.: Rogério Ceni

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 19h15 desta quinta-feira

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

