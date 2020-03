Conmebol pede à Fifa que início de Eliminatórias da Copa de 2022 seja em setembro

PUBLICIDADE 

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou que vai pedir à Fifa que remarque o início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, que será no Catar, para o próximo mês de setembro por conta da expansão da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19.

“A Conmebol toma precauções contra a evolução mundial e regional do Coronavírus (Covid-19), de acordo com as recomendações indicadas pelas autoridades internacionais em matéria de Saúde Pública”, informou a entidade em um comunicado oficial.

A Fifa, a pedido da Conmebol, adiou o início das Eliminatórias na última quinta-feira, cujas duas primeiras rodadas estavam marcadas para os próximos dias 26, 27 e 31. Grande parte dos jogadores sul-americanos que jogam em suas respectivas seleções atuam em países europeus, muito afetados pela pandemia.

As Eliminatórias possuem um extenso calendário de 18 rodadas, que começaria no final deste mês e termina em novembro de 2021. O torneio garante quatro vagas diretas e uma quinta é disputada em uma repescagem contra uma seleção de outro continente.

A entidade que rege o futebol sul-americano, composta por 10 federações nacionais, reiterou no comunicado oficial que continua monitorando a situação da saúde no continente, que atingiu 1.809 infectados e 13 mortos, sendo sete no Brasil, até quinta-feira.

A expansão do Covid-19 na América do Sul obrigou a Conmebol a anunciar na última terça-feira o adiamento da Copa América, que deveria ocorrer na Colômbia e na Argentina entre junho e julho deste ano, para 2021. Da mesma forma, a entidade prorrogou até 5 de maio a suspensão dos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores.

Estadão Conteúdo