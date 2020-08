Conmebol divulga tabela da retomada da fase de grupos da Libertadores

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (26) a tabela da retomada da Copa Libertadores. Faltam quatro rodadas para o término da fase de grupos, e todos as partidas dessa etapa já têm data e local definidos, sem presença de público prevista.

Paralisada pela pandemia do novo coronavírus, a competição será reiniciada no dia 15 de setembro, uma terça-feira, com quatro jogos. Nessa data, o Athletico-PR enfrentará o Jorge Wilstermann, em Cochabamba, e o Santos receberá o Olimpia, na Vila Belmiro.

No dia seguinte (16), será a vez de o Internacional encarar o América de Cali, no Beira-Rio, de o Grêmio medir forças com a Universidad Católica, em Santiago, e de o Palmeiras jogar contra o Bolívar, em La Paz. Quinta (17) será dia de São Paulo x River Plate, no Morumbi, e Independiente del Valle x Flamengo, em Quito. O detalhamento da programação apresentou um fator que pode complicar a situação do São Paulo no Grupo D. Não haverá mais duelos em Juliaca, em uma altitude de 3.800 m, onde o time tricolor perdeu por 2 a 1 para o Binacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todas as equipes peruanas mandarão seus confrontos na capital Lima. O que significa que River Plate e LDU não precisarão encarar o Binacional em um cenário tão adverso. No momento, com duas rodadas disputadas, cada equipe da chave tem três pontos.

O River vai atuar como mandante no estádio Libertadores de América, do Independiente, e não no Monumental de Núñez. Já no Paraguai, apenas dois estádios receberão os jogos de Olimpia, Libertad e Guaraní, que atuarão em La Nueva Olla e no Defensores del Chaco, ambos em Assunção.

CONFIRA OS JOGOS DOS TIMES BRASILEIROS NA RETOMADA:

15/9 – terça-feira*

19h15 – Jorge Wilstermann x Athletico-PR

21h30 – Santos x Olimpia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

16/9 – quarta-feira*

19h15 – Internacional x América de Cali

21h30 – Universidad Católica x Grêmio

21h30 – Bolívar x Palmeiras

17/9 – quinta-feira*

19h – São Paulo x River Plate

21h – Independiente del Valle x Flamengo

*Horários de Brasília

As informações são da FolhaPress