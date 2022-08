Conjunto Nacional realiza eventos de basquete para incentivar a prática

A Estação do Basquete do Conjunto Nacional quer se tornar ‘o point perfeito para os fãs de basquete do Distrito Federal’

Já conhecida por sua vocação para os eventos culturais e gastronômicos, a área ao ar livre do 3º piso do Conjunto Nacional abre espaço para a estreia de sua programação esportiva. O Esporte em Conjunto acontece de 27 de agosto a 03 de setembro na área descoberta do P3, próxima à Torre Azul, e contará com várias atividades que promovem a prática esportiva do basquete. Desafios de 3X3, 1X1, arremessos livres, shows acrobáticos são alguns dos destaques do evento, que terá acesso livre e gratuito.

Em parceria com a Federação de Basquetebol do Distrito Federal (FBDF) e o com o Instituto de Desenvolvimento do Esporte de Base e da Educação (Instituto Base), a Estação do Basquete do Conjunto Nacional vai se tornar o point perfeito para os fãs de basquete do Distrito Federal. Em uma estrutura de 200m2, que conta com tabela e demarcação de quadra em dimensões especiais, o público terá acesso a competições, apresentações artístico-culturais, treinamentos e concursos.

O Desafio de Basquete 3×3, com jogos entre os times que competem no circuito oficial do DF, dentre eles os classificados para a etapa regional do circuito nacional, é um dos destaques da programação. Os torneios serão disputados nas categorias Sub-14 (masculina), Sub-18, Sub-23 e adulta, femininas e masculinas, e também entre equipes masculinas do Basquete em Cadeira de Rodas de rendimento, registradas na Federação da modalidade.

Para o público em geral, o evento traz a possibilidade de participar de desafios de Basquete 1×1 e todo dia concorrer a brindes do Conjunto e de seus parceiros no Arremesso Premiado. Além disso, durante uma semana e de graça, os clientes do shopping poderão se divertir, assistir a shows, participar de aulas da modalidade e jogar basquete, inclusive para iniciantes, com atividades para todas as idades e espaço especial para as crianças. Um desafio de break dance vai fechar a programação, no sábado, dia 03 de setembro.

A programação completa será disponibilizada no Instagram do Conjunto Nacional. Confira as atividades:

Aprenda Basquete: aulas práticas que serão ministradas por escolinhas de basquete do DF ou monitores da Federação de Basquetebol;

Arremesso Premiado: disputas de lances livres e arremessos de 2 e 3 pontos, concorrendo a brindes;

Basquete é Show: apresentações artístico-culturais e atrações especiais, conforme é tradição em intervalos de jogos de basquete;

Brincando com a Bola Laranja: atividades lúdicas com crianças até 13 anos, conduzidas por monitores da Federação de Basquetebol, com apresentação de mágica aos sábados.

Desafio 1×1: torneio com jogos de um contra um e duração entre 5 e 7min.

Desafio 3×3: torneios de Basquete 3×3, nova modalidade olímpica em expansão no mundo. Os jogos são disputados com tempo cronometrado de 10min, times com quatro atletas (três titulares e um reserva);

Desafio de Break Dance: competição promovida pela Federação de Breaking do DF;

Desafio de Enterradas: disputa entre atletas que executam uma das jogadas mais espetaculares do basquete, a enterrada;

É Profissional: atividades com atletas e/ou ex-atletas profissionais, que poderão ser desafios com o público, exibições, aulas e bate-papo;

É Seleção: participação especial dos atletas convocados para as seleções feminina e masculina do DF, de Basquete 5×5, categoria Sub-18, que disputarão a Etapa Regional Centro-Oeste do Campeonato Brasileiro, prevista para setembro, em Brasília.

Vem Jogar: quadra aberta ao público.