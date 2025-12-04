Confira a lista com todos os campeões do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)
O Flamengo confirmou nesta quarta-feira (3) a conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2025.
O rubro-negro garantiu a taça com uma rodada de antecedência, com uma vitória sobre o Ceará, no Maracanã, o que o levou aos 78 pontos. Com isso, o time do técnico Filipe Luís não pode mais ser alcançado pelo Palmeiras, que chegou aos 73 pontos após vencer o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.
É o nono título do Brasileiro conquistado pelo Flamengo. O time levantou a taça anteriormente em 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020.
O rubro-negro é o segundo maior vencedor do nacional, atrás apenas do Palmeiras, com 12 títulos.
Em uma resolução de 2010, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) passou a considerar conquistas obtidas antes de 1971, que era considerado, até então, o marco inicial do Campeonato Brasileiro.
Foram igualados à competição a Taça Brasil, disputada entre 1959 e 1968, o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o antigo Rio-São Paulo, que incluiu times além do Rio de Janeiro e de São Paulo entre 1967 e 1970, e o Torneio dos Campeões, disputado em 1937 com seis equipes e vencido pelo Atlético Mineiro.
TODOS OS CAMPÕES BRASILEIROS, ANO A ANO
2025 Flamengo
2024 Botafogo
2023 Palmeiras
2022 Palmeiras
2021 Atlético-MG
2020 Flamengo
2019 Flamengo
2018 Palmeiras
2017 Corinthians
2016 Palmeiras
2015 Corinthians
2014 Cruzeiro
2013 Cruzeiro
2012 Fluminense
2011 Corinthians
2010 Fluminense
2009 Flamengo
2008 São Paulo
2007 São Paulo
2006 São Paulo
2005 Corinthians
2004 Santos
2003 Cruzeiro
2002 Santos
2001 Athletico Paranaense
2000 Vasco
1999 Corinthians
1998 Corinthians
1997 Vasco
1996 Grêmio
1995 Botafogo
1994 Palmeiras
1993 Palmeiras
1992 Flamengo
1991 São Paulo
1990 Corinthians
1989 Vasco
1988 Bahia
1987 Sport/Flamengo#
1986 São Paulo
1985 Coritiba
1984 Fluminense
1983 Flamengo
1982 Flamengo
1981 Grêmio
1980 Flamengo
1979 Internacional
1978 Guarani
1977 São Paulo
1976 Internacional
1975 Internacional
1974 Vasco
1973 Palmeiras
1972 Palmeiras
1971 Atlético-MG
1970 Fluminense##
1969 Palmeiras##
1968 Santos##/Botafogo###
1967 Palmeiras**/Palmeiras###
1966 Cruzeiro###
1965 Santos###
1964 Santos###
1963 Santos###
1962 Santos###
1961 Santos###
1960 Palmeiras###
1959 Bahia###
1937 Atlético-MG####