Com volta do futebol alemão, veja situação de outras ligas pelo mundo

A Bundesliga retoma a sua disputa neste sábado (16), após mais de dois meses de paralisação em razão da pandemia de Covid-19.

Enquanto a Alemanha volta a ter partidas de futebol, confira como está a situação de outras das principais ligas do mundo:

Portugal

Quando parou – A 24ª rodada foi disputada até 8 de março.

Previsão de retorno – Em comunicado divulgado na terça (12), a Liga Portuguesa de Futebol anunciou o retorno do campeonato nacional em 4 de junho.

Situação da tabela – A dez rodadas do fim do torneio, o Porto lidera com 60 pontos, um a mais do que o segundo colocado, Benfica.

Volta aos treinos – Os clubes voltaram aos treinamentos no início de maio, num primeiro momento em pequenos grupos de jogadores. A decisão foi tomada depois de vistorias nos estádios e realização de testes em todos os profissionais necessários para a volta da competição. Nove atletas foram diagnosticados com a Covid-19. O único nome revelado foi o de David Tavares, 21, do Benfica.

Segundo a liga, a volta do futebol acontece em razão das equipes terem cumprido todos os protocolos sanitários determinados pelo governo, assim como a adoção de medidas de proteção para os jogadores, comissões técnicas e funcionários que estarão envolvidos nas realizações das partidas.

Espanha

Quando parou – A 27ª rodada foi disputada até 8 de março.

Previsão de retorno – A liga espanhola, La Liga, avisou aos clubes que pretende retomar o campeonato em 12 de junho. A decisão, no entanto, ainda precisa de aval do governo.

Situação da tabela – Líder do campeonato até a paralisação, o Barcelona tem dois pontos a mais que o Real Madrid (58 a 56), segundo colocado. Faltam 11 rodadas para o fim da competição.

Volta aos treinos – As equipes foram liberadas para voltar aos treinos na semana passada em pequenos grupos, e La Liga anunciou no domingo (10) que cinco jogadores tiveram seus testes positivos para Covid-19. Eles cumprirão quarentena. Para que o atleta possa voltar aos treinamentos, precisará ter dois testes negativos.

Itália

Quando parou – A 26ª rodada foi disputada até o dia 9 de março, mas alguns jogos já haviam sido adiados ou realizados com portões fechados.

Previsão de Retorno – O plano é que a Série A retorne nos dias 13 ou 20 de junho, caso o governo italiano dê seu aval.

Situação da tabela – A 12 rodadas do término do campeonato, a Juventus está na liderança, um ponto à frente da Lazio (63 a 62).

Volta aos treinos – O país, um dos epicentros da doença na Europa, com mais de 30 mil mortes, permite desde o dia 4 de maio que os clubes organizem sessões de treinos individuais. A partir do dia 18, os treinamentos coletivos poderão voltar, mas terão que seguir um rigoroso protocolo sanitário. Pelas regras atuais, clubes serão obrigados a colocar todo o elenco e a comissão técnica em confinamento de 15 dias caso algum exame dê positivo para coronavírus na equipe.

Inglaterra

Quando parou – A 29ª rodada foi disputada até 9 de março.

Previsão de retorno – A organização da Premier League espera que todos os clubes voltem às atividades até o dia 18 de maio, com a intenção de retomar a competição em 6 de junho.

Situação da tabela – O Liverpool lidera o campeonato com folga a nove rodadas do fim.

São 82 pontos, contra 57 do vice-líder, o Manchester City.

Volta aos treinos – Alguns times já retomaram seus treinos, com grupos reduzidos de jogadores, e o governo autorizou a volta do campeonato a partir de junho. O problema é que o Reino Unido tem mais de 33 mil mortos em decorrência da Covid-19, menos apenas que os EUA. Por isso, muitos atletas e até alguns clubes têm se manifestado contra o retorno do futebol.

França

Quando parou – A 28ª rodada foi disputada até 8 de março. No dia 30 de abril, a liga francesa decidiu encerrar a temporada 2019/2020 faltando dez rodadas para o seu fim.

Situação da tabela – A liga declarou o Paris-Saint Germain campeão. A equipe liderava a competição com 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Olympique de Marselha, e um jogo a menos. Também definiu suas vagas nas ligas europeias e rebaixados com base na situação de momento da tabela.

Brasil

Quando parou – Os principais estaduais foram paralisados na semana do dia 15 de março.

Previsão de retorno – Nenhuma competição dos principais estados tem data marcada para volta. Tampouco há previsão para o início do Campeonato Brasileiro, que deveria ter começado há duas semanas.

Volta aos treinos – Poucos clubes retomaram aos treinos até agora. Exceções, os gaúchos Internacional e Grêmio têm feito trabalhos com pequenos grupos de jogadores. O gremista Diego Souza, que estava no Rio de Janeiro, foi diagnosticado com a Covid-19 e segue em isolamento.

O Flamengo ainda não retomou os trabalhos, mas realizou 293 testes no elenco, seus familiares e funcionários do clube, com 38 casos positivos (13% do total), três deles de jogadores (nomes não revelados).

A CBF ainda não tem um protocolo oficial para orientar a volta dos treinamentos, e cada federação estadual trabalha nas suas diretrizes. O presidente Jair Bolsonaro já se declarou favorável ao retorno do futebol, assim como o Ministério da Saúde. Ao analisar o documento da CBF, porém, a pasta fez uma série de ressalvas. Uma delas é o baixo número de testes disponíveis no país.

Argentina

Quando parou – O Campeonato Argentino terminou no dia 9 de março, conforme o calendário original, com o Boca Juniors campeão. A Copa da Superliga, que levaria seu vencedor à Libertadores de 2021, começou na semana seguinte, mas acabou cancelada no fim de abril, sem nem a conclusão da primeira rodada.

Previsão de retorno – Ainda não há uma data prevista para a volta do futebol. O presidente argentino, Alberto Fernández, decretou quarentena total no país em março, quando havia 128 casos de Covid-19 confirmados, e prorrogou nesta semana as medidas de distanciamento até, pelo menos, 24 de maio. Até a noite desta quinta (14), o país confirmou 7.134 casos da doença e 353 mortes.

As informações são da FolhaPress