Com VAR, Flamengo faz de pênalti nos acréscimos e empata com Botafogo

Com um gol de Pedro Raul aos 48 minutos do segundo tempo e de Gabigol no último lance, Flamengo e Botafogo ficaram no empate por 1 a 1 em um clássico de acréscimos animados pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro Negro chegou a ter um gol de Gabriel anulado pelo VAR no segundo tempo.

O próximo compromisso do Botafogo é na quarta-feira (26), quando enfrentará o Paraná pela terceira fase da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, a equipe de Paulo Autuori volta a atuar no sábado (29), contra o Internacional.

Já o Flamengo terá uma semana de descanso antes de enfrentar o Santos, no domingo (30), pela sexta rodada do Brasileirão.

Os primeiros 25 minutos do jogo foram favoráveis ao Flamengo. Bem no começo da partida, o árbitro Leandro Pedro Vuaden chegou a consultar o VAR por conta de um possível pênalti ao Rubro Negro, mas nada foi marcado. A melhor oportunidade flamenguista veio aos 23 minutos, quando Pedro Rocha cruzou para Bruno Henrique cabecear à queima-roupa, obrigando Gatito a fazer grande defesa.

A partir daí, o contra-ataque do Botafogo começou em encaixar e o time cresceu no jogo. Responsável pela boa velocidade do Alvinegro, Luis Henrique teve uma grande chance, mas acabou isolando a bola. Pouco depois, o ponta encontrou Honda, mas sua bola colocada passou à esquerda do gol.

O bom ritmo empregado pelos dois times caiu na segunda etapa, principalmente após as substituições. A primeira finalização e escanteio veio apenas aos 22 minutos, quando Luiz Henrique ajeitou para Pedro Raul chutar, mas a bola desviou em Thuler.

O Flamengo chegou a abrir o placar aos 30 minutos, com Gabriel empurrando para o gol vazio, mas o VAR flagrou um toque de mão de Bruno Henrique e anulou o lance.

Tudo que não aconteceu durante os 45 minutos, rolou nos seis minutos de acréscimos dados pelo Vuaden. Aos 48, Bruno Raul marcou um golaço e abriu o placar para o Botafogo. Na sequência, Gabigol ainda acertou a trave e perdeu a chance de empatar. Aos 52, já depois do tempo previsto, o VAR flagra um toque de mão de Marcelo Benevenuto. Gabriel marca de pênalti no último lance da partida.

FLAMENGO

Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio (Thuler), Léo Pereira, Filipe Luís; Willian Arão, Diego (Thiago Maia), Everton Ribeiro (Pedro); Pedro Rocha (Vitinho), Gabigol, Bruno Henrique. T.: Domènec Torrent

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Kanu, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster (Pedro Raul); Kevin (Barrandeguy), Caio Alexandre (Danilo Barcelos), Honda (Luiz Otávio), Bruno Nazário, Guilherme Santos; Luis Henrique, Matheus Babi (Rhuan). T.: Paulo Autuori

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Cartões amarelos: Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e Matheuzinho (Flamengo); Marcelo Benevenuto, Barrandeguy, Caio Alexandre (Botafogo)

Gols: Pedro Raul, aos 48min do segundo tempo (Botafogo); Gabigol, aos 52min do segundo tempo (Flamengo)