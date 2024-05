Com homenagens ao RS, Dorival anuncia convocados para amistosos e Copa América

No início da tarde desta sexta-feira (10), o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior divulgou sua lista de convocados para a Copa América e também para os amistosos agendados em preparação para o torneio.

A convocação tem como objetivo principal a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 julho, mas também servirá para os amistosos contra o México, no dia 8 de junho, e os próprios EUA, no dia 12, ambos em solo norte-americano.

A previsão é que os convocados que atuam no exterior se apresentem no dia 30 de maio, com exceção de Éder Militão, Rodrygo e Vini Jr, que vão disputar a final da Champions League pelo Real Madrid no dia 1º de junho. Os atletas que defendem times brasileiros são aguardados a partir de 3 de junho.

Antes do anúncio da convocação, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues prestou solidariedade às vítimas do Rio Grande do Sul. “Todos aqueles que estão no contexto do futebol estão sentindo a dor e as perdas e ninguém está alheio a isso. A CBF estará sempre à disposição”, disse o presidente.

Incentivando a população brasileira a fazer doações, Ednaldo convocou um minuto de silêncio antes de passar a palavra para o diretor Rodrigo Caetano e o treinador Dorival Júnior.

Caetano explicou que a Seleção CBF tem o prazo até o dia de 12 de junho para enviar a lista definitiva e até o dia 23, data que antecede a estreia na Copa América, para fazer cortes por possíveis problemas clínicos.

O comandante da Seleção elogiou a mobilização do povo brasileiro para ajudar o RS. “O Brasil quando precisa do seu povo, a resposta é dada imediatamente”.

Confira a lista de convocados para a Copa América: