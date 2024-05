Palmeiras goleia com Veiga iluminado e confusão por comemoração de Endrick

RENAN LISKAI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Palmeiras goleou o Liverpool-URU por 5 a 0 no Estádio Centenário, em Montevidéu, na noite desta quinta-feira (9), em jogo válido pela quarta rodada da Libertadores.

Os gols do Palmeiras foram marcados por Raphael Veiga (duas vezes), Endrick, Rony e Gustavo Gómez.

A comemoração de Endrick causou confusão. Ao festejar o gol marcado, o camisa 9 repetiu a comemoração ‘Kong’, em referência a ‘King Kong’, e deu início à uma discussão com jogadores do Liverpool-URU. O atacante pediu desculpas, levou cartão amarelo e foi substituído. Ele já havia comemorado da mesma maneira no jogo contra o Independiente del Valle, pela Libertadores.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 10 pontos e se manteve isolado na liderança do Grupo F da Libertadores. Independiente del Valle, San Lorenzo e Liverpool-URU, todos com quatro pontos, completam a chave, nesta ordem. O time brasileiro até podia se classificar às oitavas já nesta rodada, mas a vitória do San Lorenzo contra o Del Valle adiou a classificação antecipada.

O triunfo desta quinta-feira também garantiu mais uma marca ao Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira. O resultado foi a primeira vitória do Verdão como visitante contra um time uruguaio com o técnico português. Agora, a equipe já venceu equipes de todos os países da Libertadores jogando fora de casa.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (12), quando vai enfrentar o Athletico-PR, em casa, às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Brasileiro. O próximo compromisso pela Libertadores será na próxima quarta-feira (15), contra o Independiente del Valle, no Allianz Parque, às 21h30. No dia seguinte, o Liverpool-URU encara o San Lorenzo, como visitante, às 21h.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo foi de susto para o Palmeiras, mas também teve Raphael Veiga calibrado. Logo nos primeiros minutos, o Liverpool-URU chegou a sair na frente, mas o gol de Ocampo foi anulado por impedimento. Com dificuldades para furar a defesa adversária, o Verdão só levou perigo com Veiga, que voltou ao time titular após ser poupado no último jogo. Primeiro, o camisa 23 parou no travessão em chute firme de fora da área. Pouco antes do intervalo, o meia tentou nova bomba, dessa vez de direita, e abriu o placar para os brasileiros.

A etapa final teve novo brilho de Raphael Veiga, pênalti anulado do Liverpool e gols de Endrick, Rony e Gustavo Gómez. O Palmeiras voltou para o segundo tempo controlando o jogo e, sem forçar muito, chegou ao segundo gol, novamente com o seu camisa 23. Os uruguaios até teriam uma chance de diminuir o placar, mas tiveram um pênalti marcado anulado após o VAR pegar um impedimento no lance.

Na reta final, Endrick, Rony e Gustavo Gómez (pênalti) foram às redes e transformaram a vitória em goleada.

LIVERPOOL-URU

Lentinelly; Amaro (Nicola), Rosso, Matías De Los Santos, Enzo Martínez e Cayetano; Lemos (Renzo Machado), Barrios e Garcia (Diego Rodríguez); Ocampo (González) e Luciano Rodríguez. Técnico: Emiliano Alfaro

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gomez e Piquerez; Aníbal Moreno (Zé Rafael), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Mayke); Lázaro (Rony), Estêvão (Luís Guilherme) e Endrick (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

Estádio: Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Árbitro: Andrés Rojas (Colômbia)

Assistentes: Jhon Gallego (Colômbia) e Roberto Padilla (Colômbia)

VAR: David Rodriguez (Colômbia)

Cartões amarelos: Gabriel Menino, Endrick (Palmeiras)

Gols: Raphael Veiga (43’/1°T), Raphael Veiga (25’/2°T), Endrick (36/2°T), Rony (46’/2°T), Gustavo Gómez (50’/2°T)