Fluminense suporta pressão, vence Colo-Colo e fica perto da vaga nas oitavas da Libertadores

O zagueiro Manoel (L) do Fluminense e o atacante do Colo-Colo Marcos Bolados brigam pela bola durante a partida de volta da fase de grupos da Copa Libertadores entre o Colo Colo do Chile e o Fluminense do Brasil, no estádio Monumental de Santiago, em 9 de maio de 2024. (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)