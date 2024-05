Red Bull Bragantino tem início avassalador, vence e cola no Racing na Sul-Americana

ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Com dois gols nos minutos iniciais do jogo, o Red Bull Bragantino venceu o Racing por 2 a 1, nesta quinta-feira (9), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O jogo foi válido pela quarta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana.

Thiago Borbas marcou duas vezes para o time bragantino e Solari descontou para o Racing. Todos os gols foram feitos no primeiro tempo.

Com a vitória, o Red Bull Bragantino chegou a 9 pontos, mesma pontuação do Racing, mas os argentinos levam vantagem no saldo de gols e lideram o Grupo H. Coquimbo Unido (Chile), com quatro pontos, e Sportivo Luqueño (Paraguai), com um, completam a chave.

O clube bragantino tem o Bahia pela frente. A equipe de Bragança Paulista visita os tricolores na Arena Fonte Nova, em duelo marcado para o próximo domingo (12), às 16h (de Brasília).

O Racing faz sua estreia no Campeonato Argentino no próximo domingo. Às 17h45 (de Brasília), o time de Avellaneda visita o Belgrano.

COMO FOI O JOGO

O Bragantino fez 2 a 0 com menos de dez minutos -e poderia ter feito mais. Pressionando a saída de bola do Racing e com muita velocidade, o time de Bragança Paulista empilhou chances no início do jogo. Thiago Borbas marcou duas vezes e quase fez outro em vacilo do goleiro; Mosquera quase fez um golaço antes dos 20 minutos.

O Racing conseguiu se encontrar em campo e poderia ter empatado ainda na primeira etapa. Depois dos gols do Braga, a equipe argentina melhorou em campo. Alternando boas construções com contragolpes rápidos, os visitantes diminuíram com Solari e obrigaram Cleiton a fazer defesas importantes para evitar o empate antes do intervalo.

O ritmo da partida diminuiu muito no início do segundo tempo. As duas equipes voltaram sem acelerar tanto o jogo como no primeiro tempo. As melhores chances foram criadas pelo Red Bull Bragantino, que viu Mosquera parar duas vezes em boas defesas de Arias.

Na reta final do jogo, o Racing esboçou uma pressão em busca do empate. Os argentinos ficaram mais com a bola, mas a partida ficou mais travada no meio-campo e o Bragantino não tomou sustos.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Nathan, Eduardo, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gustavo Neves(Lucas Cunha) e Eric Ramires (Jadsom); Sasha (Lucas Evangelista), Thiago Borbas (Talisson) e Mosquera (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha

Racing: Arias; Di Cesare, Sosa (Roger Martínez) e Basso; Mura (Martirena), Zuculini, Almendra (Nardoni) e Rojas; Solari (Carbonero), Salas (Rodríguez) e A. Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Cartões amarelos: Gustavo Neves (RED); Di Cesare, A. Martínez, Rodríguez (RAC)

Gols: Thiago Borbas (RED), aos 4′ e aos 6′, e Solari (RAC), aos 25 minutos do primeiro tempo