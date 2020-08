Com gol no fim, Atlético vira sobre Tombense e abre vantagem na final do Mineiro

PUBLICIDADE

Em jogo com falhas e final dramático, o Atlético-MG superou o Tombense por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, e largou na frente na decisão do Campeonato Mineiro. Rubens abriu o placar para os visitantes, e Eduardo Sasha e Keno marcaram para o time de Jorge Sampaoli, que assegurou o triunfo com um gol aos 52 minutos do segundo tempo.

Os times voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 16 horas, de novo no Mineirão. O Atlético tem a vantagem de jogar pelo empate para ser campeão mineiro pela 45ª vez em sua história. Por ter feito a melhor campanha do torneio, ao Tombense basta uma vitória pelo placar mínimo para conseguir a conquista inédita.

Dentro de sua estratégia de jogo, o Tombense conseguiu ter mais sucesso do que o Atlético no primeiro tempo. O time do técnico Jorge Sampaoli ficou mais com a bola e criou as melhores oportunidades. Mas foram poucas e a equipe de Tombos, liderada pelo veterano Ibson, soube segurar o adversário tocando a bola com tranquilidade, sem correr grandes riscos.

O maior problema do Atlético na etapa inicial foi a construção das jogadas. Com dificuldade para criar, a equipe alvinegra conseguiu chegar poucas vezes em condições de marcar. Hyoran, na teoria, era o único incumbido da armação no meio de campo, setor pouco povoado, ao contrário do ataque, que contava com Keno e Savarino pelos lados e Marrony e Sasha mais próximos do gol.

Sampaoli percebeu que a formação que escolhera não deu certo e tentou corrigir a falta de criatividade colocando Alan Franco e Marquinhos nas vagas de Savarino e Marrony, respectivamente. O time melhorou, mas vacilou na defesa com Junior Alonso.

O defensor paraguaio agarrou Rubens dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade após revisão no VAR. Rubens converteu a cobrança no canto direito para abrir o placar aos 17 minutos. O atacante do Tombense é o artilheiro do torneio, agora com sete gols.

Se o Atlético cometeu erros, o Tombense também falhou e não conseguiu sustentar a vantagem. Dois minutos depois de sofrer o gol, o time alvinegro empatou com Eduardo Sasha, que fez sua estreia como titular. O atacante aproveitou a falha do goleiro Felipe, que não conseguiu segurar chute forte de Alonso, e mandou para as redes para marcar seu primeiro gol com a camisa atleticana e restabelecer a igualdade.

Depois de as redes balançarem em sequência, o nível técnico da partida caiu. O Atlético seguiu com mais posse de bola e dominando as ações, mas continuou com dificuldade para penetrar na zaga adversária. Bem fechado, o Tombense se armou para contra-atacar e só não passou à frente no placar porque parou no goleiro Rafael, que impediu os gols de Matheus Lopes e Rubens em sequência.

Quando o empate parecia ser definitivo, Keno apareceu e garantiu a vitória dramática do Atlético aos 52 minutos. O atacante recebeu livre na ponta direita e chutou com força. A bola desviou de leve na zaga, o suficiente para atrapalhar o goleiro Felipe e entrar, garantindo o triunfo atleticano e premiando Keno pelo esforço.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 1 TOMBENSE

ATLÉTICO-MG – Rafael; Guga (Mariano), Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Hyoran (Bruno Silva) e Savarino (Marquinhos); Keno, Marrony (Alan Franco) e Eduardo Sasha (Allan). Técnico: Jorge Sampaoli.

TOMBENSE – Felipe; David (Da Silva), Admilton, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo (Falcão), Ibson e Serginho (Ramon); Marquinhos (Gabriel Lima), Cássio Ortega e Rubens (Maycon Douglas). Técnico: Eugênio Souza.

GOLS – Rubens, aos 17, Eduardo Sasha, aos 19, e Keno, aos 52 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira.

CARTÕES AMARELOS – Jair e Keno (Atlético-MG); Rodrigo e Marquinhos (Tombense).

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).