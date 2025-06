Com gol do meio de campo, Athletico-PR bate Avaí e encosta no G-4 da Série B

Com direito a ‘gol que Pelé não fez’, o Athletico-PR venceu a segunda seguida na Série B do Campeonato Brasileiro, ao bater o Avaí por 2 a 1, neste sábado, na Ressacada, em Florianópolis, pela 13ª rodada. Renan Peixoto, de antes do meio de campo, foi quem marcou o golaço em Santa Catarina e colocou o time paranaense mais próximo do grupo de acesso.

Com o resultado, o Athletico chegou a 20 pontos, em sexto lugar, com um ponto a menos que Coritiba e Cuiabá, que se enfrentam no domingo no Couto Pereira. Já o Avaí foi ultrapassado pelo rival, permanecendo com 20 pontos, porém na sétima colocação, devido ao critério de vitórias (6 a 5).

Empurrado pela torcida, o Avaí começou intenso. Cléber bateu cruzado e obrigou boa defesa de Mycael. Na sequência, Marquinhos Gabriel carimbou a trave adversária. Aos poucos, o Athletico foi encaixando a marcação e deixou o duelo truncado no meio de campo

Apesar de tímido ofensivamente, o time paranaense foi eficiente quando subiu ao ataque e abriu o placar. Esquível lançou Luiz Fernando, que driblou a marcação e bateu no contrapé do goleiro para marcar aos 25 minutos. Após o gol, o time da casa ensaiou uma pressão em busca do empate, porém sem sucesso.

O duelo voltou morno para o segundo tempo. Com a estratégia de explorar o contra-ataque, exerceu a paciência ao valorizar a posse de bola e trocar passes na linha defensiva. Por outro lado, o Avaí já ouvia a pressão das arquibancadas e via a bola queimava nos pés dos atacantes na hora das conclusões.

A ansiedade do time da casa era tanta, que o goleiro Igor Bohn ficou adiantado, Renan Peixoto viu a brecha e bateu antes do meio de campo para marcar um golaço aos 30, e ampliar para o Athlético. Logo depois, aos 32, Marquinhos Gabriel descontou para o Avaí, também com um belo gol. A reta final que prometia pegar fogo, foi controlada pelos visitantes, que ainda contaram com diversos erros de passes e cruzamentos dos mandantes para sair com os três pontos.

O Athletico agora volta as atenções para o clássico Atletiba no próximo sábado, às 18h30, na Arena da Baixada, na capital paranaense. Já o Avaí atua na sexta-feira, às 19h, no clássico estadual diante do Criciúma, fora de casa, no estádio Heriberto Hülse.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 2 ATHLETICO-PR

AVAÍ – Igor Bohn; Raylan (JP), Pedrão, Jonathan Costa e Mário Sérgio; Barreto (Alef Manga), João Vitor, Marquinhos Gabriel, Mendes (Gaspar) e Emerson Ramon (Thaylon); Cléber (Hygor). Técnico: Jair Ventura.

ATHLETICO-PR – Mycael; Belezi, Habraão e Léo; Kauã Moraes, Felipinho, João Cruz (Raul), Giuliano (Zapelli) e Esquível; Luiz Fernando e Alan Kardec (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann

GOLS – Luiz Fernando, aos 25 minutos do primeiro tempo. Renan Peixoto, aos 30, Marquinhos Gabriel, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Cléber e Thayllon (Avaí); João Cruz e Esquível (Athletico-PR).

ÁRBITRO – João Vitor Gobi (SP).

RENDA – R$ 313.639,00

PÚBLICO – 7.731 torcedores.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

Estadão Conteúdo