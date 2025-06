‘Sul-americanos estão arrebentando os europeus’, diz Textor sobre o Mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

John Textor, dono da SAF do Botafogo disse que os times sul-americanos estão ‘arrebentando os europeus’ no Mundial de Clubes.

A declaração de Textor foi em um momento de descontração. Ele encontrou torcedores do River Plate em uma pizzaria e comentou sobre a competição.

O momento foi flagrado pelo influenciador brasileiro Daniel Braune. Ele também estava na pizzaria e conversou com Textor.

O Botafogo, de Textor, venceu o único europeu que enfrentou até agora: 1 a 0 sobre o PSG. Já o River Plate só enfrenta um rival do Velho Continente na terceira rodada do Grupo E – a Inter de Milão.

Até agora, foram seis embates entre europeus e sul-americanos na competição. Os times da América do Sul têm duas vitórias (além do Botafogo, o Flamengo fez 3 a 1 no Chelsea), uma derrota (Bayern 2×1 Boca Juniors) e três empates (Palmeiras 0x0 Porto, Fluminense 0x0 Borussia Dortmund e Boca Juniors 2×2 Benfica).