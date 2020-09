Com gol de Matheus Babi, Botafogo vence Vasco na Copa do Brasil

PUBLICIDADE

Em um clássico morno, o Botafogo contou com a estrela do jovem Matheus Babi para vencer o Vasco por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, no Estádio Engenhão, pela partida de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, em São Januário. O Botafogo joga pelo empate para chegar às oitavas de final, enquanto o Vasco precisa ganhar por pelo menos dois gols de vantagem. Vitória mínima cruzmaltina leva a decisão da vaga para os pênaltis.

O Botafogo começou a partida no ataque, mas o Vasco foi quem criou o primeiro lance de perigo, aos 16 minutos. Benítez achou Cano sozinho dentro da área e o artilheiro só não abriu o placar porque Gatito Fernández fez uma grande defesa.

Apesar do Vasco ter conseguido equilibrar as ações, a partida era bastante estudada e com raros lances de perigo. Aos 27, Benítez levantou para dentro da área, ninguém desviou e a bola passou perto da trave botafoguense. Esse foi o último lance de emoção do primeiro tempo. O Botafogo tentou assustar com Bruno Nazário, mas a finalização saiu muito por cima do travessão de Fernando Miguel.

Na volta do intervalo, o Botafogo controlou a posse da bola e criou duas boas oportunidades. Na primeira, Victor Luís arriscou de longe e Fernando Miguel defendeu. Depois, Bruno Nazário recebeu passe de Caio Alexandre e exigiu grande defesa do goleiro vascaíno.

A resposta do Vasco veio em chute de Marcos Júnior, que explodiu na trave de Gatito Fernández. Aos 21, Matheus Babi subiu mais que todo mundo após cruzamento de Bruno Nazário e cabeceou forte Fernando Miguel ainda chegou a tocar na bola, mas não o bastante para evitar o gol do Botafogo.

Empolgado, Matheus Babi arriscou da entrada da área e assustou o goleiro cruzmaltino. O Vasco não mostrava forças para reagir e pouco ameaçava o gol de Gatito Fernández. E quase que o Botafogo faz o segundo nos acréscimos. Kalou recebeu na entrada da área e bateu para defesa de Fernando Miguel no chão.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 1 x 0 VASCO

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Kanu; Kevin (Fernando), Caio Alexandre (Rentería), Honda e Bruno Nazário (Rhuan) e Victor Luis; Kalou e Matheus Babi. Técnico: Paulo Autuori.

VASCO – Fernando Miguel; Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos (Bruno Gomes), Marcos Júnior e Benítez (Bruno César); Ygor Catatau (Gabriel Pec), Cano (Ribamar) e Talles Magno. Técnico: Ramon Menezes.

GOL – Matheus Babi, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Honda e Matheus Babi (Botafogo); Talles Magno (Vasco).

ÁRBITRO – Ricardo Marques Ribeiro (MG).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).