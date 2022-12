Com duas vitórias em dois jogos contra Croácia em Copas, Brasil quer manter a escrita

Na última oportunidade, em 2014, o Brasil saiu perdendo com um gol contra na estreia da Copa, mas conseguiu a virada

Até hoje, Brasil e Croácia se enfrentaram duas vezes em Copas do Mundo: em 2006 e 2014. Agora as duas seleções se preparam para o terceiro duelo, na sexta-feira, às 18h locais (12h de Brasília) no estádio Education City, em Doha, no Catar.

É bom lembrar que os croatas só começaram a competir como seleção independente da Iugoslávia a partir do início dos anos 1990 e fizeram uma brilhante estreia em Mundiais em 1998.

Naquele torneio, o time de Davor Suker, Zvonomir Boban e Robert Prosinecki conseguiu alcançar as semifinais depois de eliminar a Alemanha e chegou a ficar perto da grande decisão contra o Brasil de Ronaldo ao abrir 1 a 0 contra a anfitriã França.

Mas o inspirado lateral-direito Liliam Thuram marcou dois gols seguidos e garantiu os franceses na final. O resto é história…

Dias depois, a Croácia ainda conseguiu um honroso terceiro lugar ao vencer a forte Holanda por 2 a 1 encerrando uma campanha memorável.

Croatas e brasileiros só se encontrariam mesmo oito anos depois.

Alemanha-2006: Brasil 1 – 0 Croácia

No dia 13 de junho de 2006, o Brasil entrou em campo no estádio Olímpico de Berlim com um elenco recheado de craques: Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, Cafu, Roberto Carlos… No papel, uma espécie de ‘Dream Team’ pronto para repetir o título mundial conquistado quatro anos antes na Coreia do Sul e no Japão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já a Croácia do técnico Zlatko Kranjcar tinha apenas Igor Tudor e Dario Simic como remanescentes da campanha de 1998. O capitão era o volante Niko Kovac e no ataque se destacava o perigoso Dado Prso.

No banco de reservas havia um certo Luka Modric, de 20 anos. Ele só entraria nas duas partidas seguintes do Grupo F, que tinha também Austrália e Japão.

O Brasil de Carlos Alberto Parreira dominou o primeiro tempo criando várias chances de gol.

Aos 44 minutos, Cafu deu um passe longo para Kaká, que estava livre, a dois passos da meia-lua. O meio-campista ajeitou e chutou de longe e colocado, sem chances para o goleiro Stipe Pletikosa, que estava um pouco adiantado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os croatas não se entregaram e foram em busca do gol na segunda etapa, colocando o goleiro Dida em apuros em algumas ocasiões. Mas o placar permaneceu inalterado.

Apesar de mostrar um bom futebol diante dos pentacampeões e levantar sua torcida em Berlim, a Croácia decepcionou nos jogos seguintes, empatando com Japão (0-0) e Austrália (2-2) e acabou eliminada na fase de grupos. A vaga nas oitavas ficou com os australianos.

Já o Brasil avançou em primeiro lugar e seria eliminado nas quartas de final pela França de Zinedine Zidane e Thierry Henry (1-0).

Brasil-2014: Brasil 3 – 1 Croácia

Depois de 64 anos, a Copa do Mundo enfim voltava para ‘o país do futebol’. Brasileiros não viam a hora de finalmente conquistar o título em casa e virar a página da traumática derrota em 1950 para o Uruguai em pleno Maracanã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A abertura do torneio foi no novíssimo estádio Arena Corinthians, em São Paulo, no dia 12 de junho de 2014.

O Brasil de Luiz Felipe Scolari estreava no Grupo A com um time renovado, tendo como principal destaque o jovem Neymar, de 22 anos, sobre quem estavam depositadas as esperanças.

Os únicos em campo que haviam sido eliminados pela Holanda na Copa de 2010 eram o goleiro Júlio César e o lateral-direito Daniel Alves. O zagueiro Thiago Silva também estava presente mas havia sido reserva na África do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Croácia do técnico Niko Kovac já contava em seu elenco com vários jogadores que quatro anos depois seriam vice-campeões mundiais na Rússia: o craque Luka Modric, os meias Ivan Perisic e Ivan Rakitić, o atacante Ante Rebić, o meia Marcelo Brozovic, o zagueiro Dejan Lovren e o lateral Sime Vrsaljko.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Logo aos 11 minutos, um susto. O meia Ivan Perisic cruzou rasteiro na pequena área, a bola desviou no atacante Nikica Jelavic e o lateral-esquerdo Marcelo, no desespero de querer afastar o perigo, acabou empurrando para o próprio gol.

Mas aos 28 minutos, Neymar recebeu um passe de Oscar, avançou na intermediária e chutou rasteiro no cantinho de Pletikosa, o mesmo goleiro de 2006. O gol de empate foi o primeiro do astro brasileiro em Copas do Mundo.

No segundo tempo, a igualdade no placar persistiu até que Lovren puxou o atacante Fred dentro da área e o árbitro marcou pênalti.

Neymar cobrou com força e a bola chegou a tocar nas mãos de Pletikosa. Mas para alívio da torcida verde-amarela, foi parar no fundo da rede.

Nos acréscimos (90 + 1), Oscar avançou em velocidade e superou os defensores croatas, chutando colocado no canto de Pletikosa. Brasil 3 a 1, em um jogo cheio de nervosismo, que acompanharia a Seleção no restante da competição até o fatídico 7 a 1 diante da Alemanha na semifinal.

No jogo seguinte à estreia, a Croácia goleou Camarões por 4 a 0 mas perdeu para o México por 3 a 1 e acabou sendo eliminada na primeira fase.

© Agence France-Presse