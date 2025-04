Com dois gols anulados, Bahia e Mirassol ficam no empate pelo Brasileirão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Bahia e Mirassol empataram por 1 a 1 neste domingo, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro duelo da história entre as equipes, Gabriel abriu o placar para o time paulista, enquanto Erick Pulga deixou tudo igual para o Tricolor de Aço. Ambas as equipes tiveram gols anulados pelo VAR no segundo tempo.

Com o empate, o Bahia ocupa provisoriamente a 14ª posição na tabela, somando 3 pontos e ainda em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

Já o Mirassol, também sem vencer, segue provisoriamente na 16ª posição, com 2 pontos conquistados.

O Mirassol chegou ao gol com Lucas Ramon que recebeu bom passe pela direita e cruzou na medida para a área. Gabriel se antecipou à marcação e finalizou forte para abrir o placar.

O Bahia teve a chance de empatar pouco depois: Everton Ribeiro achou Ademir livre pela direita e tocou rasteiro. Cara a cara com Alex Muralha, o atacante tentou uma cavadinha, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Rogério Ceni viu o Bahia assumir o protagonismo como mandante e pressionar o Mirassol. Com postura mais agressiva, o Tricolor de Aço arriscou finalizações de fora da área e, quando não conseguia infiltrar com passes rasteiros, apostou nas bolas alçadas.

O empate saiu justamente em uma dessas jogadas: após cruzamento preciso, Erick Pulga completou para o fundo do gol. Na finalização, o atacante ainda se chocou com a trave e não conseguiu comemorar.

No início da segunda etapa, o Bahia voltou com tudo. Após uma bola rebatida pela defesa do Mirassol, David Duarte chegou a balançar as redes em um cruzamento na área, mas o VAR entrou em ação e assinalou impedimento.

O Mirassol soube se defender e atacar nos momentos certos, mas parou nas boas defesas do goleiro Ronaldo. Quando conseguiu balançar as redes com Iury Castilho, o VAR entrou em ação mais uma vez e anulou o gol do time paulista.

Quem esteve na Arena Fonte Nova acompanhou um jogo movimentado, com bons momentos para ambos os lados. Apesar das chances criadas, o duelo terminou empatado e as equipes seguem sem conquistar a primeira vitória no Brasileirão.

BAHIA 1 X 1 MIRASSOL

3ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

Data e horário: 13/04/2025, às 16h (horário de Brasília);

Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

Gols: Gabriel, 16’/1ºT (Mirassol); Erick Pulga, 38’/1ºT (Bahia);

PÓS JOGO

BAHIA

Ronaldo; Gilberto (Arias), Kanu (David Duarte), Ramos Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro (Cauly), Caio Alexandre (Erick) e Jean Lucas; Ademir (Kayky), Erick Pulga e William José. T.: Rogério Ceni

MIRASSOL

Alex Muralha; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Daniel Borges (Reinaldo); Danielzinho, Neto Moura, Gabriel (Maceió) e José Aldo (Roni); Clayson (Iury Castilho) e Cristian (Edson Carioca); T.: Rafael Guanaes

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC);

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Marcio Bezerra Lopes Caetano (RO);

Quarto árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC);

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).