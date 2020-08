Com dobradinhas da Mercedes, Hamilton fecha treinos livres na frente em Silvertone

PUBLICIDADE

Julianne Cerasoli

São Paulo, SP

Lewis Hamilton foi o mais rápido desta sexta-feira (7) de treinos livres no Grande Prêmio dos 70 Anos da Fórmula 1, que está sendo disputado na pista de Silverstone, na Inglaterra, palco do primeiro GP da categoria, em 1950.

O líder do campeonato comandou a dobradinha da Mercedes, com Valtteri Bottas em segundo, invertendo as posições em relação ao primeiro treino.

O que mais chamou a atenção foi o tempo anotado pelo inglês, de 1min25s606, feito com os pneus médios, que não são os mais rápidos dentre os três compostos disponíveis. Bottas, que usou composto mais macio e mais aderente, buscando a volta mais rápida, ficou a 176 milésimos do companheiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Daniel Ricciardo, da Renault, surpreendeu ao fazer o terceiro tempo mais rápido da sessão. O australiano foi 815 milésimos, no entanto, mais lento que Hamilton, indicando que a supremacia da Mercedes observada no último final de semana, quando a F-1 também correu em Silverstone, continua.

Ainda nesta sexta, a Racing Point, equipe que tem o carro apelidado de Mercedes rosa, por causa da semelhança com o equipamento do time alemão, ganhou as manchetes da F-1 por ter sido punida com a perda de 15 pontos e com uma multa que supera os R$ 2,5 milhões.

Isso porque os dutos de freio que eles estão usando foram considerados uma cópia quase idêntica aos da Mercedes de 2019, o que é proibido pelo regulamento. No entanto, a briga em relação à legalidade do carro deve continuar ao longo da temporada, uma vez que vários rivais já declararam que não estão satisfeitos com a decisão, até porque a Racing Point não terá de fazer mudanças no carro mesmo após a punição.

O bom rendimento do time também contribui para o descontentamento dos rivais: nas atividades iniciais em Silverstone, Lance Stroll foi o quinto, e Nico Hulkenberg, o sexto. O alemão segue substituindo Sergio Perez, que testou novamente positivo para coronavírus na quinta (6).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dois ficaram logo atrás de Max Verstappen, que foi o quarto na tabela de tempos, mas perdeu grande parte da sessão devido a um problema em sua Red Bull, que o tirou justamente do momento em que os pilotos faziam as simulações de corrida. Elas são particularmente importantes porque a Pirelli mudou os compostos de pneus em relação à semana passada.

Os compostos para o GP dos 70 Anos são mais macios, o que deve obrigar os pilotos a fazer duas paradas na corrida. Antes dos problemas, Verstappen até foi cumprimentado pelo brincalhão Lando Norris, da McLaren, que foi oitavo, quando os dois se encontraram na pista.

Outro que teve problemas foi Sebastian Vettel, que terminou fora do top 10 com a Ferrari e, com menos de 10 minutos para o final, precisou lidar com o que aparentou ser uma quebra de motor. O carro da Ferrari deixou um rastro de óleo na pist, que fez com que o Safety Car virtual fosse acionado. A falha aconteceu quando ele realizava sua simulação de corrida.

As equipes agora terão mais uma hora para preparar os carros no último treino livre, que começa às 7h (de Brasília) deste sábado (8), antes da definição do grid de largada, que tem início às 10h. A corrida terá largada oficial às 10h10 do domingo (9).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O segundo treino livre em Silverstone:

1º Lewis Hamilton (ING/Mercedes) – 1min25s606

2º Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) – +0s176

3º Daniel Ricciardo (AUS/Renault) – +0s815

4º Max Verstappen (HOL/Red Bull) – +0s831

5º Lance Stroll – (CAN/Racing Point) +0s895

6º Nico Hulkenberg (ALE/Racing Point) – +1s140

7º Charles Leclerc (MON/Ferrari) – +1s206

8º Lando Norris (ING/McLaren) – +1s261

9º Carlos Sainz (ESP/McLaren) – +1s312

10º Esteban Ocon (FRA/Renault) – +1s322

11º Alex Albon – (TAI/Red Bull) +1s354

12º Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri) – +1s396

13º Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) – +1s522

14º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) – +1s592

15º Romain Grosjean (FRA/Haas) – +1s688

16º George Russell (ING/Williams) – +1s714

17º Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) – +1s929

18º Kevin Magnussen (DIN/Haas) – +1s976

19º Nicholas Latifi (CAN/Williams) – +2s077

20º Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) – +2s349

O primeiro treino livre em Silverstone:

1º Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) – 1min26s166

2º Lewis Hamilton (ING/Mercedes) – +0s138

3º Max Verstappen (HOL/Red Bull) – +0s727

4º Nico Hulkenberg (ALE/Racing Point) – +0s776

5º Charles Leclerc (MON/Ferrari) – +0s896

6º Alex Albon – (TAI/Red Bull) +1s114

7º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) – +1s332

8º Lance Stroll – (CAN/Racing Point) +1s373

9º Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri) – +1s487

10º Esteban Ocon (FRA/Renault) – +1s535

11º Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) – +1s541

12º Lando Norris (ING/McLaren) – +1s680

13º Romain Grosjean (FRA/Haas) – +1s742

14º Carlos Sainz (ESP/McLaren) – +1s972

15º George Russell (ING/Williams) – +2s004

16º Nicholas Latifi (CAN/Williams) – +2s060

17º Daniel Ricciardo (AUS/Renault) – +2s345

18º Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) – +2s489

19º Robert Kubica (POL/Alfa Romeo) – +2s794

20º Kevin Magnussen (DIN/Haas) – +3s153

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress