Com dificuldades para trazer Sidcley, Corinthians tenta a contratação de Dodô

Com dificuldades para acertar com o lateral-esquerdo Sidcley, que está no Dínamo de Kiev, da Ucrânia, o Corinthians já trabalha com um plano B. O clube aguarda pela rescisão de contrato de Dodô com o Cruzeiro para tentar trazer o jogador.



Dodô está emprestado pela Sampdoria ao clube mineiro, que se comprometeu a comprar o atleta em 2020. Mas o rebaixamento e a crise financeira não possibilitaram que o Cruzeiro cumprisse o combinado.



Em entrevista à Rádio Itatiaia, Márcio Rodrigues, vice-presidente de futebol da equipe mineira, confirmou que a rescisão do jogador com o clube está próxima.



Na última temporada o Corinthians contou com Danilo Avelar e Carlos Augusto para a posição. O primeiro fez um bom início de temporada e o clube pagou cerca de 1,5 milhão de euro (R$ 6,7 milhões) por sua contratação junto à Fiorentina. Mas no decorrer da temporada, Avelar caiu de produção e a contratação de um lateral-esquerdo tornou-se uma das prioridades para 2020.



Dodô foi revelado pelo Corinthians e subiu para o profissional em 2009. O jogador teve poucas oportunidades e foi emprestado para o Bahia. No time tricolor se tornou titular e foi negociado com a Roma. Ainda passou pela Inter de Milão e a Sampdoria, antes de ser emprestado para o Santos em 2018. No início do ano acertou com o Cruzeiro, pelo qual fez 28 jogos e marcou um gol durante a temporada.

