Com apenas 15 anos, Pedro Clerot vence a Fórmula 4 Brasil

O piloto brasiliense venceu a competição com três corridas de antecedência

O jovem brasiliense Pedro Clerot brilhou em Goiânia no último domingo (7) e conquistou antecipadamente o título inédito da FIA F4 Brasil. O piloto, da equipe Full Time Sports, foi campeão com três corridas de antecedência.

O garoto de apenas 15 anos conseguiu sete vitórias e onze pódios. Pedro começou atrás, mas aproveitou a punição do seu oponente e venceu novamente. “Foi um final de semana em que eu cheguei não muito confiante, mesmo sendo o primeiro no treino de quinta-feira. Na sexta-feira sofremos com o acerto do carro, mas demos a volta por cima, conseguimos sair com a vitória e agora é comemorar o título antecipado”, disse o jovem piloto, que somou 266 pontos na competição.

O brasiliense foi muito elogiado pelo chefe de sua equipe, Maurício Ferreira, e também pelo engenheiro da Full Time Sports, Eduardo Bassani. Pedro também contou um pouco sobre o seu futuro. “Vou pilotar no exterior em 2023, mas ainda vamos decidir sobre o futuro e anunciaremos em breve”, disse.

As últimas corridas da temporada inaugural da F4 Brasil serão realizadas em Interlagos nos dias 10 e 11 de dezembro, e Pedro seguirá atrás de mais vitórias. “Tenho sete por enquanto e queria dez. Sei que é difícil, mas pelo menos nove eu vou tentar”, afirma o campeão.

Sobre o piloto

Nascido em Brasília, Pedro Clerot descobriu o amor e o dom para pilotar, em 2016, quando tinha apenas 9 anos. No mesmo ano, se destacou nos campeonatos oficiais de Kart, e conquistou um bi-campeonato na categoria Júnior Menor. Após muita evolução e longos períodos de treinamento, Clerot disputou e foi vice-campeão do paulista de Kart em 2019. Em 2021, o garoto se consagrou campeão da Fórmula Delta e agora almeja novos desafios na F4.