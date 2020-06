Clubes do Campeonato Inglês aprovam protocolo sanitário para as partidas

PUBLICIDADE

Os clubes participantes do Campeonato Inglês aprovaram nesta quinta-feira, de forma unânime, os protocolos de prevenção à covid-19 em dias de jogos. As medidas presentes nas diretrizes sanitárias detalham o que será feito para que um novo contágio da doença seja evitado.



A desinfecção de materiais será feita de forma constante. Ou seja, bandeiras de escanteio, gols e bolas estarão submetidos a recorrentes procedimentos de higiene, válidos antes e depois da realização das partidas.



Garrafas utilizadas pelos jogadores durante suas reidratações também não escaparão dos procedimentos de limpeza. Os estádios terão um limite de 300 funcionários por partida, incluindo equipes de transmissão, mídia, comentaristas, profissionais de doping e olheiros.



Os setores dos estádios serão divididos por zonas vermelha, âmbar e verde. A região delimitada pela cor vermelha, por exemplo, poderá incluir apenas 20 jogadores, 12 membros da comissão técnica e outros cinco membros do staff de cada equipe



Um minuto de silêncio será respeitado como forma de tributo às vítimas da covid-19 antes da bola rolar e um crachá em formato de coração será utilizado no uniforme dos jogadores em homenagem aos funcionários do Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha(NHS, na sigla em inglês).



Sete rodadas de testes para a detecção doença foram realizadas até o momento. Dos 7.474 envolvidos com a realização do Campeonato Inglês, 14 testaram positivo para covid-19. Os clubes treinam presencialmente desde maio.



Suspenso desde março, o Campeonato Inglês será reiniciado na próxima quarta-feira, 17 de junho. O Aston Villa enfrenta o Sheffield, e o Manchester City encara o Arsenal nas duas primeiras partidas que marcarão a retomada do torneio. Todos os 92 jogos restantes serão disputados sem torcida.

Estadão Conteúdo