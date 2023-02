Clubes aprovam aumento no limite de estrangeiros na Série A do Brasileiro

O aumento de estrangeiros vem a calhar para clubes que contratam com frequência jogadores de outros mercados, como o sul-americano.

Igor Siqueira e Rodrigo Mattos

Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro aprovaram por unanimidade o aumento do limite de estrangeiros permitidos por cada partida da competição. Os times agora poderão usar sete jogadores de outros países e não mais apenas cinco.

A medida foi votada nesta terça-feira (14), no Conselho Técnico da Série A, realizado na CBF.

O aumento de estrangeiros vem a calhar para clubes que contratam com frequência jogadores de outros mercados, como o sul-americano. Isso vem a calhar para o São Paulo, por exemplo, que tem oito estrangeiros no elenco. Athletico, por sua vez, tem sete, enquanto o Corinthians conta com seis.

Com a aprovação, a CBF precisa atualizar seus sistemas de súmulas para não bloquear a escalação de até sete jogadores.