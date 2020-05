Clássico marca retomada do Campeonato Alemão no próximo dia 16

PUBLICIDADE 

Um dia depois de o governo liderado pela chanceler Angela Merkel liberar a retomada das competições esportivas no país, os organizadores do Campeonato Alemão divulgaram nesta quinta-feira a data dos primeiros jogos desde a paralisação em março por conta da pandemia do novo coronavírus. Será o próximo dia 16, um sábado, quando seis partidas da 26.ª rodada serão realizadas. Entre elas, o destaque é o clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

O duelo da região do Ruhr terá início às 15h30 no horário local (10h30 no de Brasília), assim como outros quatro jogos: RB Leipzig x Freiburg, Hoffenheim x Hertha Berlin, Fortuna Düsseldorf x Paderborn e Augsburg x Wolfsburg. Mais tarde, o Eintracht Frankfurt receberá o Borussia Mönchengladbach. No dia seguinte, o líder Bayern de Munique jogará fora de casa contra o Union Berlin e o Colônia será mandante contra o Mainz. A rodada terminará na segunda-feira com Werder Bremen x Bayer Leverkusen

De acordo com o governo alemão, todos os jogos ocorrerão com portões fechados. Foi exigido que, para que o campeonato seja retomado, os atletas fiquem em isolamento total por pelo menos uma semana. Desta forma, a Alemanha será a primeira grande liga do futebol europeu a ser reiniciada depois da longa paralisação por conta da pandemia da covid-19.

Com o contágio na população sob maior controle, em comparação a outros países do continente, a Alemanha iniciou medidas de afrouxamento do isolamento social no começo de abril, quando os clubes locais retomaram as atividades. O treinamento, não só do futebol mas também de outros esportes, foi permitido novamente – mas somente ao ar livre e de acordo com regras específicas relacionadas aos cuidados contra o coronavírus. O Bayern de Munique foi um dos primeiros a retomar os treinos, mas de forma individual.

Paralisado desde o dia 8 de março, o Campeonato Alemão é liderado pelo Bayern de Munique com 55 pontos, quatro à frente do vice, Borussia Dortmund. RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach são neste momento os donos das duas outras vagas para a disputa da Liga dos Campeões da Europa.

No entanto, não há datas previstas para a disputa das semifinais e da decisão da Copa da Alemanha. A federação local (DFB, na sigla em alemão) reafirmou o desejo de finalizar o torneio até o dia 30 de junho. Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt e Saarbrücken (quarta divisão) x Bayer Leverkusen estão na disputa pelo título.

A volta do futebol na Alemanha vai de encontro com o que pensa a LaLiga (organizadora do Campeonato Espanhol), que já está fazendo testes em jogadores, e a Premier League (promotora do Campeonato Inglês), que ainda está analisando as melhores alternativas para retomar os jogos. Na França, a temporada já foi encerrada e o Paris Saint-Germain foi declarado campeão.

