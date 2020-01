Cirurgião dá declarações sobre estado de Schumacher: ‘é uma pessoa deteriorada’

PUBLICIDADE 



Em entrevista ao periódico italiano, contro Copertina, o cirurgião Nicola Acciari afirmou que a lenda da Fórmula 1, Michael Schumacher está muito diferente do que era na pista.

“Temos que imaginar que é uma pessoa deteriorada organicamente, muscularmente e em sua estrutura óssea. Resultado do trauma cerebral que ele sofreu”, revelou o médico.

As falas de Acciari vieram um mês após Jean Todt, ex-engenheiro da Ferrari e amigo pessoal de Schumacher, dar uma rara declaração sobre o estado de saúde do octacampeão mundial de F-1. Na época, Todt afirmou ter assistido uma corrida com Michael.

“Sou sempre cuidadoso com as declarações, mas é verdade. Eu vi a corrida com o Michael Schumacher em sua casa, na Suíça. Ele está em ótimas mãos e sendo muito bem cuidado em sua casa. Ele não desiste e continua lutando”, confirmou Todt na época.

Após seis anos do acidente onde Schumacher bateu com a cabeça em uma pedra, enquanto esquiava nos alpes franceses, pouco se sabe sobre ele. A família tenta preservar o ex-atleta. Rumores de que ele estaria em estado vegetativo não foram confirmados pela família.