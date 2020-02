Chegada de Honda acelera o coração de 2 mil alvinegros no Galeão

PUBLICIDADE 

O reforço do Botafogo para a temporada, o japonês Keisuke Honda chegou ao Brasil em meio a uma grande festa da torcida alvinegra. O japonês, desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na tarde desta sexta-feira (7), ovacionado por praticamente todo o setor do Portão D do Terminal 2 de saídas internacionais.

Ao todo, cerca de 2000 botafoguenses estiveram no aeroporto para receber o meio-campista, que acenou para a torcida e tirou fotos com a bandeira do clube antes de se encaminhar a General Severiano, sede do Alvinegro, onde vai finalizar o contrato.

A animação da torcida do Botafogo tem explicação. Foi ela quem se movimentou nas redes sociais para que o meia acertasse com o clube brasileiro. Honda tinha propostas mais interessantes financeiramente, mas tantos comentários, hashtags fizeram o japonês olhar com carinho para a aventura de jogar no Brasil.

Honda saiu de Tóquio no começo da tarde da última quinta-feira (8), fez uma conexão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e, depois de duas horas, se encaminhou ao Brasil. Ao todo, a viagem durou cerca de 28 horas.

Experiência européia

O meia de 33 anos é a grande contratação do Botafogo para 2020. O japonês, se destacou ainda quando atuava pelo Japão, com grandes atuações pela sua seleção, chamou a atenção dos europeus. No Velho Continente, Honda entrou pela Rússia, contratado pelo CSKA Moscou. Depois, chegou a vestir a camisa dez do Milan.

Com experiência de três Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018), o camisa 4 (número que vai usar no Botafogo) assinou contrato até dezembro e aceitou entrar na realidade financeira do clube: vai receber, em termos de salários, uma parcela fixa mais variáveis por produtividade e ações de marketing com seu nome e imagem.

Sobrou para o Valentim

A movimentação no aeroporto começou por volta de 13h. A comemoração pelo novo reforço tomou local. Cantos, bandeiras, todos inflamados com seu novo craque. No entanto, nem só de festa viveu a torcida do Botafogo, que também fez gritos em protesto para a saída do treinador Alberto Valentim e do presidente Nelson Mufarrej.