Celina Leão prepara o “cartão atleta”

PUBLICIDADE

A secretaria de Esporte e Lazer tem estudado a elaboração de um novo programa de incentivo financeiro a esportistas do Distrito Federal. O possível “cartão atleta”, como já está sendo chamado, deve ser semelhante ao modelo adotado pelo cartão creche, lançado em fevereiro deste ano e que disponibiliza recursos para que famílias de baixa renda arquem com as despesas dos filhos em creches particulares.

O possível amparo aos profissionais tem sido tratado pela pasta palaciana, agora sob o comando da deputada federal licenciada, Celina Leão, como uma das principais medidas da atual gestão.

Há a intenção também de conseguir lançar o programa neste momento de preocupação com a pandemia do novo coronavírus, onde as atividades esportivas também foram suspensas e vários atletas perderam recursos financeiros.

Dessa forma, o novo programa será exclusivo para desportistas, não sendo contemplado, por enquanto, recursos para times ou organizações que estejam apoiando os atletas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim que concluso os estudos, o edital para a constituição do novo benefício deve ser lançado em parceria com Banco de Brasília (BRB). O valor a ser disponibilizado, no entanto, ainda deve ser definido pela secretaria de Esportes após a conclusão dos estudos.