Ceará e Grêmio empatam jogo que teve árbitro como desfalque

Ceará e Grêmio empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (12), no Castelão. O time cearense saiu na frente, mas a equipe gremista empatou na etapa final. O jogo, válido pela segunda rodada do Brasileirão, teve boas defesas dos goleiros, mas ficou marcado pelo desfalque do árbitro. Dewson Freitas não chegou a tempo e precisou ser substituído pela CBF ao longo do dia.

O gol do Ceará foi de Cléber. Thaciano marcou para o Grêmio. A escalação gremista teve apenas três jogadores considerados titulares -Cortez, Alisson e Pepê. E na reta final do jogo, Thiago Neves entrou.

Na próxima rodada o Grêmio recebe o Corinthians, e o Ceará visita o Atlético-MG. A partida em Porto Alegre acontece sábado, às 19h (horário de Brasília). Enquanto o jogo em Belo Horizonte está marcado para as 11h de domingo.

O destaque do jogo foi Cléber. O centroavante do Ceará ganhou várias disputas aéreas contra David Braz e Rodrigues. Serviu perfeitamente como pivô e também fez o gol alvinegro. Do outro lado, Paulo Victor decepcionou. O goleiro do Grêmio fez duas boas defesas, mas falhou no gol do Ceará. Foi encoberto dentro da pequena área.

O JOGO DO GRÊMIO

Orejuela e Bruno Cortez atuaram bem avançados, com o Grêmio em busca de superioridade numérica perto da área do Ceará. A estratégia fez o time ter posse, mas faltou chutar a gol. Pior foi o reflexo defensivo: uma defesa mais exposta. O gol no final do primeiro tempo, no entanto, foi sofrido de bola parada. Com falha de Paulo Victor.

No segundo tempo, o Grêmio errou mais. Falhou mais. E fez gol. Thaciano, sumido na partida, concluiu de primeira e empatou. Depois, Renato Gaúcho foi flagrado dando instruções para o time controlar e administrar o empate.

O JOGO DO CEARÁ

O preço que o Grêmio quis pagar o Ceará cobrou. Aproveitando os espaços às costas de Orejuela e Cortez, o time de Guto Ferreira ganhou metros e criou duas grandes chances antes de abrir o placar. O gol cristalizou outro princípio da equipe: a busca pela figura de Cléber. O desvio de cabeça confirmou a estratégia de investir no centroavante durante o duelo.

A vantagem não fez bem ao Ceará, que se fechou demais e abriu mão de atacar em grande parte da etapa final. Guto tentou reagir com mudanças nos últimos 15 minutos, mas sem efeito.

CEARÁ

Fernando Prass; Samuel Xavier (Eduardo), Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Alyson; Charles, William Oliveira (Fabinho), Matheus Gonçalves (Bergson), Fernando Sobral, Leandro Carvalho (Vitor Jacaré); Cléber (Rafael Sobis). T.: Guto Ferreira

GRÊMIO

Paulo Victor; Orejuela, David Braz, Rodrigues, Cortez; Lucas Silva (Thiago Neves), Darlan, Alisson, Thaciano (Ruan), Pepê; Isaque (Patrick). T.: Renato Gaúcho

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Fernando Prass e Leandro Carvalho (Ceará)

Gols: Cléber, aos 43min do primeiro tempo (Ceará); Thaciano, aos 26min do segundo tempo (Grêmio)

As informações são da FolhaPress

