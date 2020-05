CBF prepara protocolo de combate a Covid-19 visando voltar no fim de junho

PUBLICIDADE 

O secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Walter Feldman, afirmou nesta terça-feira (19), que o futebol brasileiro pode voltar até o fim de junho, dependendo dos números da pandemia durante o período.

“Parar foi necessário e voltar é possível. Esse é o grande aprendizado com o retorno do alemão… a Alemanha é uma ótima sinalização”, disse o secretário ao site Reuters.

De acordo com ele, o Campeonato Brasileiro pode ter todos os jogos com portões fechados e ser concluído apenas no começo do 2021. Segundo ele, a volta da liga da Alemanha, no fim de semana, deu uma esperança ao futebol mundial.

A CBF prepara os protocolos que serão recomendados aos clubes e que incluirá, segundo Feldman, medidas como testes permanentes para a Covid-19, distanciamento social, medidas de higiene, transporte em veículos particulares dos atletas e jogos com portões fechados.

“Podemos ter sim só jogos com portões fechados… em países a epidemia vai e volta, tem novas ondas. Aglomerações mesmo só com vacina e controle absoluto”, afirmou Feldman.

O futebol brasileiro está parado desde março, quando campeonatos locais e nacionais (como a Copa do Brasil) foram interrompidos devido às medidas de restrição provocadas pela pandemia.