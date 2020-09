CBF não deve adiar jogo entre Palmeiras e Flamengo, diz secretário

PUBLICIDADE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não deve adiar a partida entre Palmeiras e Flamengo, que está marcada para este domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Brasileirão. O clube rubro-negro pediu o adiamento porque tem sete jogadores contaminados com coronavírus. O time alviverde já se mostrou contrário à possível mudança de data.

O secretário-geral da CBF, Walter Feldman, explicou por que o duelo deve ter a data mantida. “Já fizemos quase 300 jogos com rigor absoluto na área de segurança sanitária, testes antes e depois, e não é só a Série A, a B, a D, nos mais profundos rincões do Brasil e tudo absolutamente perfeito. Com protocolo sendo atendido. E respeitando que, quando clube tem os seus infectados, ele separa e continua jogando. A não ser que não tenha plantel mínimo para poder entrar em campo e fazer a substituição. Não é o caso do Flamengo agora. O Flamengo tem 40 inscritos, por mais que tenha número elevado, ainda tem plantel bastante viável. Então deve acontecer o jogo”, disse, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

A CBF deve se manifestar de forma oficial nas próximas horas. O pedido de adiamento foi realizado pelo Flamengo na última terça-feira. A equipe estava no Equador para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, pela Copa Libertadores da América, e retornou ao Brasil nesta quarta, em dois voos – um com os contaminados e outro com o restante da delegação.

“Veja bem, nós recebemos ontem à noite (terça-feira) oficialização disso pela Diretor de Competições. Estou apenas adiantando a lógica que a CBF tem adotado. Deve ser aplicada nesse jogo também. Deve acontecer a resposta oficial nas próximas horas. Mas a tendência é essa. Para nós da CBF não tem isso. Goiás, Flamengo, Atlético-MG, Bahia, todos são tratados de forma absolutamente igualitária”, afirmou Feldman.

Nesta quarta, o vice-presidente geral do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, afirmou que o Palmeiras é contra ao adiamento por querer “levar vantagem”. Em seu perfil no Twitter, ele lembrou que a delegação rubro-negra ficou oito dias no Equador, para dois jogos pela Libertadores.

“Não surpreende o Palmeiras ser contra o adiamento. Quer levar vantagem, mesmo com risco pessoal. O que espero é que a CBF analise o tema de forma justa, pensando na saúde de todos e a situação excepcional que foi uma viagem de 8 dias com intensidade de contato entre os atletas”, escreveu.

Os sete jogadores do Flamengo que contraíram o coronavírus são: Isla, Filipe Luís, Diego, Vitinho, Matheuzinho, Bruno Henrique e Michael. Além deles, o médico Marcio Tannure e o ex-zagueiro Juan, funcionário do departamento de futebol, foram contaminados

Estadão Conteúdo