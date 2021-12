CBF divulga ranking nacional de 2022 com Flamengo líder; veja lista

Campeão da Supercopa do Brasil e vice-campeão Brasileiro, o Flamengo chegou a 17.054 pontos e disparou em relação ao restante do top 10

A CBF divulgou, na noite desta quinta-feira (16), o Ranking Nacional de Clubes de 2022 da entidade. A lista, que no ano passado teve o Flamengo como líder, manteve o clube carioca na ponta.

A confederação informou que a lista “estabelece uma classificação técnica entre 236 clubes do futebol brasileiro, com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais”.

Campeão da Supercopa do Brasil e vice-campeão Brasileiro, o Flamengo chegou a 17.054 pontos e disparou em relação ao restante do top 10.

Na 2ª posição está o Palmeiras, que conquistou novamente a Libertadores e alcançou 14.584 pontos. O Atlético-MG, vencedor do Brasileiro e da Copa do Brasil, fecha o “pódio” com 14.572 pontos.

Na sequência surge o Grêmio (14.336 pontos), que foi rebaixado para a Série B do Brasileirão na semana passada. Quem completa o top 5 é o Athletico-PR, com 13.512 pontos -os paranaenses foram campeões da Sul-Americana.

Veja o top 20 do ranking:

Flamengo (17.054)

Palmeiras (14.584)

Atlético-MG (14.572)

Grêmio (14.336)

Athletico (13.512)

Santos (12.816)

São Paulo (12.604)

Internacional (12.108)

Fluminense (11.100)

Corinthians (11.064)

Fortaleza (10.841)

Bahia (10.261)

Ceará (9.537)

Cruzeiro (9.034)

América-MG (8.860)

Atlético-GO (8.548)

Chapecoense (8.468)

Botafogo (8.376)

Vasco (8.206)

Red Bull Bragantino (7.789)