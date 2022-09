CBF divulga calendário de 2023

Após muitos pedidos, as competições serão paralisadas durante os períodos de Data FIFA, quando as equipes acabavam desfalcadas

As equipes já conheceram o calendário do futebol brasileiro de 2023. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas na noite de quarta-feira (21), com novidades. Pela primeira vez, o Brasileirão será paralisado nos períodos de Data FIFA, e a Copa do Brasil terá as finais disputadas aos domingos.

A paralisação do campeonato durante as convocações de seleções era algo pedido pelas equipes há muito tempo. Além de não ter jogos durante esse período, os times que tiverem jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim da Data FIFA e suas partidas.

“Essa mudança era uma demanda antiga dos clubes, que a CBF finalmente vai atender. O futebol brasileiro tem de fazer o que é melhor, tanto para seus clubes quanto para a Seleção Brasileira. Queremos dar melhores condições para o trabalho de todos, valorizando nossas competições e o nosso futebol como um todo”, disse Ednaldo Rodrigues, Presidente da CBF.

Outra novidade que chamou a atenção foi a mudança na Copa do Brasil. Os jogos do torneio sempre foram realizados durante a semana, e as finais não fugiam da regra. Mas a partir de 2023, buscando tornar a competição ainda mais atraente, a CBF marcou as finais para domingo, facilitando a promoção das partidas e o acesso dos torcedores aos jogos.

“A tarde de domingo é o horário nobre do futebol brasileiro. Com os jogos da final realizados no domingo, a Copa do Brasil fica mais atrativa e interessante para todos os envolvidos e mexe com a economia. É melhor para o torcedor, que poderá se programar para viajar e acompanhar o time, ou até mesmo fazer sua festa em casa. E também é melhor para os parceiros comerciais, que poderão explorar as finais como eventos ainda maiores ao longo do fim de semana”, destacou Julio Avellar, Diretor de Competições da CBF.

O documento foi enviado pela Diretoria de Competições da entidade a federações e clubes do futebol brasileiro.

Pré-Temporada : 14/12/2022 a 14/01/2023 (31 dias)

: 14/12/2022 a 14/01/2023 (31 dias) Campeonatos Estaduais : 15/01 a 09/04 (16 datas)

: 15/01 a 09/04 (16 datas) Copa do Brasil : 22/02 a 23/09 (14 datas)

: 22/02 a 23/09 (14 datas) Série A : 16/04 a 03/12 (38 datas)

: 16/04 a 03/12 (38 datas) Série B : 15/04 a 25/11 (38 datas)

: 15/04 a 25/11 (38 datas) Série C : 23/04 a 12/11 (27 datas)

: 23/04 a 12/11 (27 datas) Série D : 30/04 a 29/10 (24 datas)

: 30/04 a 29/10 (24 datas) Supercopa do Brasil: 28/01 (01 data)

Datas das competições sul-americanas

CONMEBOL Libertadores : 08/02 a 11/11 (19 datas)

: 08/02 a 11/11 (19 datas) CONMEBOL Sul-Americana : 08/03 a 28/10 (15 datas)

: 08/03 a 28/10 (15 datas) CONMEBOL Recopa : 08/02 e 15/02 (02 datas)

: 08/02 e 15/02 (02 datas) Datas FIFA para amistosos: 20 a 28 de março, 12 a 20 de junho, 4 a 12 de setembro, 9 a 17 de outubro, e 13 a 21 de novembro.