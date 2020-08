Casas de apostas internacionais estão investindo mais no brasileirão

PUBLICIDADE

Após o ex-presidente Michel Temer sancionar a MP 846 e o Brasil ter as apostas esportivas legalizadas oficialmente, chegou uma rodada de investidores no segmento no Brasil com casas de apostas gigantes, como a própria NetBet que já patrocinou dois relevantes clubes de futebol brasileiros como o Vasco da Gama e o Fortaleza, além de ter parcerias como com o lutador de MMA Junior Cigano. A NetBet, no caso, é uma das líderes em apostas esportivas no mundo e em jogos como poker e roleta.

E não se pode deixar de citar que o início do campeonato mais importante do Brasil mostrou o interesse que a competição desperta nas casas de apostas, logicamente. sendo notória a presença de grandes casas de apostas internacionais nos estádios mediante prismas, tapetes 3D, painéis frontais de LED e placas de campo. Betcris, Betfair e Bodog são anunciantes na Série A, MarjoSports, na Série B e estadium.bet, na Série C. As empresas fazem parte do rol de anunciantes do Campeonato Brasileiro e estarão presentes nas 380 partidas que ocorrerão até o fim da competição.

A comercialização dos espaços está a cargo da SportPromotion, empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado brasileiro de marketing esportivo. De acordo com Carlos Gomes, diretor de Comunicação, por enquanto já existem contratos para a Série A com a Betcris, Betfair e Bodog.

De acordo com os dados divulgados, no momento, “cerca de 20% do volume total de aparições nos estádios, a partir do contrato da SportPromotion com a CBF, são das empresas de apostas esportivas.”, afirmam. “Não há nenhum outro segmento do mercado que possua mais marcas anunciando no futebol brasileiro como as casas de apostas. E acredito que virão mais, já que temos outras empresas interessadas, com quem estamos em conversações para somar-se ao Brasileirão”, revela seu diretor de comunicação à imprensa.

Cenário de apostas esportivas no Brasil atualmente

O Ministro da Economia, Paulo Guedes participou de uma audiência da Comissão Mista da Reforma Tributária. Entre os temas discutidos, o projeto de criação de um novo imposto sobre pagamento, comparado a antiga CPMF e a legalização do jogo no Brasil com empresas agindo localizadamente.

A questão da liberação dos jogos no Brasil que também fez parte do debate, foi levantada pelo senador baiano Ângelo Coronel (PSD). Sendo que de acordo com o cálculo do senador da Bahia, a indústria do jogo poderia colocar cerca de R$ 20 bilhões nos cofres públicos em impostos anualmente.

“Acho que nós temos que aproveitar esse embalo desse Congresso reformista, do qual eu faço parte, para legalizar os jogos. São mais R$ 20 bilhões que vão oxigenar a economia”, pontuou o político.

A regulamentação geral está prevista para o final deste ano e enquanto isso websites aproveitam para dar as caras em redes sociais e na melhoria de tecnologia, segurança e de seus sistemas no geral. Os websites de apostas esportivas já estão em funcionamento com português do Brasil, em grande número, mas ainda há restrições sobre como seus serviços teriam funcionamento de forma localizada no mercado do país, até que a efetivação se conclua.

