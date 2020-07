Card autografado por LeBron James é leiloado por US$ 1,8 milhão

PUBLICIDADE

O maior astro do basquete internacional, o ala LeBron James, conseguiu outro feito nessa semana. Uma figurinha autografada pelo jogador na temporada em que ainda era novato na NBA foi leiloada por US$ 1,8 milhão, o equivalente a R$ 9,7 milhões. Na época da foto no card, James era calouro do Clevand Cavaliers em 2003.

Outro atleta era dono do valor recorde de um card. Mike Trout, atleta de beisebol do Los Angeles Angels, teve sua figurinha vendida por 923.000 dólares.

A temporada da NBA retorna no dia 30 de julho e o time de LeBron James é um dos favoritos para ganhar o troféu.