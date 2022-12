Capitão de Tite, Daniel Alves torna-se brasileiro mais velho a jogar Copa

Entre os jogadores de linha, o mais velho é o ex-atacante Roger Milla, de Camarões, que em 1994 jogou com 42 anos, 1 mês e 8 dias

O lateral Daniel Alves, que tem 39 anos, 6 meses e 26 dias, tornou-se, nesta sexta-feira (2), o brasileiro mais velho a atuar em uma Copa do Mundo.

Titular da equipe de Tite na partida contra Camarões, disputada hoje no Lusail e válida pelo Grupo G da competição, o jogador superou a marca que até então era de Thiago Silva, hoje com 38 anos -o zagueiro também está participando do torneio no Qatar.

A dupla ultrapassou, neste ano, o ex-lateral Djalma Santos, que atuou na Copa do Mundo de 1966 com 37 anos, 4 meses e 18 dias.

No contexto geral, Daniel Alves agora é o 14º jogador mais velho a disputar um jogo do torneio. O líder do ranking é o goleiro Essam El Hadary, do Egito, que em 2018 entrou em campo com 45 anos, 5 meses e 10 dias.

No torneio realizado há quatro anos, aliás, El Hadary quebrou a marca de outro ex-goleiro, o colombiano Mondragón, que na Copa de 2014 entrou em campo com 43 anos e 3 dias.

