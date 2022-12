Argentina pode repetir façanha da Espanha de 2010

A Argentina tenta repetir a façanha depois do susto na estreia do Grupo C, contra a Arábia Saudita, quando abriram o placar

Perder na estreia da Copa normalmente não é um bom prenúncio. Até o Mundial de 2022, apenas uma seleção derrotada no primeiro jogo conseguiu arrancar rumo ao título na história: a Espanha, em 2010.

A Argentina tenta repetir a façanha depois do susto na estreia do Grupo C, contra a Arábia Saudita, quando abriram o placar, tiveram vários gols anulados e permitiram a virada no segundo tempo.

Após a derrota, os argentinos venceram México e Polônia (nesta quarta, 30) e ainda conseguiram o primeiro lugar da chave.

Há 12 anos, na África do Sul, a Espanha começou o torneio com um revés por 1 a 0 contra a Suíça. Depois, os espanhóis venceram Honduras, por 2 a 0, e Chile, por 2 a 1. Com 6 pontos, os espanhóis se classificaram para as oitavas de final em primeiro lugar, à frente do Chile, por ter um gol a mais de saldo.

Na fase final, os espanhóis derrubaram todos os rivais pelo placar mínimo: 1 a 0 contra Portugal, nas oitavas; 1 a 0 contra o Paraguai, nas quartas; 1 a 0 contra a Alemanha, na semifinal; e finalmente, 1 a 0 diante da Holanda, na prorrogação, com gol de Iniesta.

Depois de conquistar o primeiro lugar do Grupo C, a Argentina vai enfrentar nas oitavas de final a Austrália, no sábado (3). Outras seleções que estrearam com derrota no Qatar e se classificaram às oitavas de final foram Senegal e a própria Austrália. Os dois países, no entanto, passaram em segundo lugar.