Capital representa DF contra Botafogo na Copa do Brasil nesta quarta (30)

O Distrito Federal terá um representante em campo pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (30). Isso porque, o Capital (DF) enfrenta o Botafogo (RJ) às 19h, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da terceira fase do campeonato nacional.

A equipe do DF chega para o confronto embalada pela vitória que conquistou no último jogo, visto que venceu o Porto Velho, no sábado (26), alcançando o primeiro triunfo na Quarta Divisão nacional, competição na qual o Capital é estreante.

O Botafogo, por outro lado, também vem de vitória, mas antes de vencer o Fluminense por 2 a 0 no último sábado, enfrentava o jejum de quatro jogos sem um triunfo, incluindo confrontos no Brasileirão e na Libertadores.

ONDE ASSISTIR

Botafogo x Capital terá transmissão com imagens no sportv e no Premiere, ao vivo. Além disso, o Jornal de Brasília mostra o resumo e o resultado da partida logo após o embate.

ESCALACÕES

Provável escalação do Botafogo: John; Ponte, Jair, Barboza (David Ricardo) e Alex Telles; Gregore, Patrick de Paula; Artur, Matheus Martins (Jeffinho); Mastriani e Igor Jesus (Elias Manoel).

Provável escalação do Capital-DF: Reynaldo; Vinícius Baracioli, Richardson, Pedro Romano e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho, Erick Varão, Matheus Anjos, Rikelmi e Matheusão.

DESFALQUES

O Botafogo tem quatro desfalques para o jogo, são eles: Bastos (lesão no joelho esquerdo), Marçal (trabalho de evolução da parte física), Nathan Fernandes (treinos após lesão na coxa esquerda) e Santiago Rodríguez (trauma na perna esquerda).

Já o Capital não poderá contar com três dos seus jogadores, já que Luan (goleiro), Éder Lima (zagueiro) e Wallace Pernambucano (atacante), estão lesionados.