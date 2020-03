Campeonato Carioca é paralisado por 15 dias por causa da pandemia do coronavírus

PUBLICIDADE 

O Campeonato Carioca foi paralisado por 15 dias em razão da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e os clubes se reuniram nesta segunda-feira e a decisão foi tomada de forma unânime.

Inicialmente, somente Botafogo e Fluminense foram a favor da paralisação do Campeonato Carioca. Já o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, argumentou que a pausa acarretaria em prejuízos financeiros e recebeu apoio de outros clubes. No fim, todos votaram a favor da parada.

O presidente do Vasco, Alexandre Campello, nem sequer participou do debate. Isso porque ele ficou irritado com o encontro entre o presidente da Ferj, Rubens Lopes, e Rodolfo Landim antes da reunião entre todos os dirigentes. Campello comunicou que era contra a paralisação do Campeonato Carioca, mas que seguiria o voto da maioria.

Os times disputaram as três primeiras rodadas da Taça Rio, sendo que o Flamengo já foi o campeão da Taça Guanabara. O Flamengo é o primeiro do Grupo A do segundo turno do Estadual, seguido pelo Boavista. No Grupo B, o Fluminense lidera e o Volta Redonda é o segundo colocado. Os dois primeiros de cada chave fazem as semifinais. O Botafogo é o quarto colocado do Grupo A, enquanto que o Vasco é o quinto colocado do B.

Na rodada passada, os jogadores do Fluminense entraram em campo com o braço na frente do rosto, em sinal de protesto à realização do clássico contra o Vasco no estádio do Maracanã. Os atletas vascaínos utilizaram máscaras, também em protesto. O jogo não teve a presença de torcedores.

O duelo entre Botafogo e Bangu também foi disputado sem público no estádio do Engenhão, assim como o jogo do Flamengo contra a Portuguesa-RJ no sábado, no Maracanã.

A paralisação no Carioca segue o que vem acontecendo em outros campeonatos estaduais pelo Brasil. O Paulista, o Mineiro, o Gaúcho e o Catarinense também estão parados por causa da pandemia do novo coronavírus. No domingo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) havia anunciado a suspensão de todas as competições sob sua organização.

Estadão Conteúdo