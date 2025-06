Camisa 10 brilha e guia Juventus em meio à fumaça para vitória sobre Wydad

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A torcida do Wydad Casablanca (MAR) fez uma linda festa – mais uma vez – nas arquibancadas do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, mas a fumaça dos sinalizadores não foi suficiente para encobrir a atuação brilhante de Kenan Yildiz, camisa 10 da Juventus (ITA), que conduziu a equipe italiana à vitória por 4 a 1 neste domingo (22). O jogo foi válido pela segunda rodada do Grupo G do Mundial de Clubes.

A Juventus abriu vantagem com Boutouil (contra) e Yildiz, enquanto Lorch diminuiu para o Wydad Casablanca. Os três gols foram resultado de um primeiro tempo bastante movimentado e foram um retrato justo da superioridade dos italianos em campo.

Yildiz voltou a balançar as redes no segundo tempo, e Vlahovic deu números finais à partida. Os italianos controlaram a partida em um ritmo mais lento e, tirando lances isolados, não sofreram para garantir a vitória.

Com o resultado, a Juventus segue na liderança do Grupo G, agora com seis pontos, e já está classificada para as oitavas de final. O Wydad Casablanca, que ainda não pontuou, pode ser eliminado hoje, caso o Manchester City (ING) (3 pontos) vença o Al Ain (EAU) (0), em jogo que complementa a rodada.

As duas equipes voltam a campo na próxima quinta (26), às 16h (de Brasília). Os italianos encaram o Manchester City, enquanto os marroquinos enfrentam o Al Ain.

Fumaça preta e vermelha roubou a cena

Assim como na primeira partida, os torcedores do Wydad fizeram muito barulho e uma grande festa com sinalizadores nas arquibancadas. Após o gol marroquino, o volume da fumaça chegou a atrapalhar a visibilidade em campo.

O árbitro fez uma pausa para hidratação um pouco mais longa, esperando a dispersão da fumaça. A paralisação durou cerca de quatro minutos e os sinalizadores só voltaram a ser usados com intensidade no fim da primeira etapa.

Como foi o jogo

A Juventus controlou o jogo nos primeiros minutos e mostrou eficiência para abrir vantagem. Em 16 minutos, os italianos marcaram duas vezes, aproveitando um inspirado Yildiz, que participou diretamente dos dois tentos.

O Wydad Casablanca equilibrou as ações e voltou para a partida. Depois de ser amplamente dominado, o time marroquino se acertou na defesa e passou a sofrer menos. De quebra, a equipe passou a criar chances, explorando principalmente lances de bola aérea. Lorch diminuiu para os africanos com um belo gol.

Na etapa final, o ritmo da partida caiu bastante, mas a Juventus seguiu melhor e confirmou a vitória. Cambiaso acertou a trave e Kolo Muani desperdiçou uma boa chance, mas coube a Yildiz fechar o placar e coroar uma das grandes atuações individuais do Mundial de Clubes.

Os italianos ampliaram a vitória no fim com um pênalti. Na reta final do segundo tempo, Di Gregorio apareceu bem em dois lances seguidos de ataque do Wydad, mas a Juventus fechou o placar com Vlahovic, convertendo cobrança de pênalti.

Gols e principais lances

1×0: Aos 6 minutos, Yildiz tabelou com Thuram e recebeu na grande área, pela esquerda. Ele bateu rasteiro, cruzado e contou com um desvio fatal de Boutouil para superar o goleiro.

2×0: Aos 16 minutos, Cambiaso arrancou pela esquerda, levou para o meio e rolou para a chegada de Yildiz, que bateu forte, de longe, e acertou o ângulo.

2×1: Aos 25, Amrabat dominou na meia esquerda e deu um lindo passe para deixar Lorch na cara do gol.

O atacante dominou e bateu com muita categoria, encobrindo o goleiro.

Na trave! Aos 11 minutos do 2º tempo, Francisco Conceição cobrou escanteio e Cambiaso completou na segunda trave, mas acertou o poste.

3×1: Aos 24, Kolo Muani deu bom passe em profundidade para Yildiz, na grande área. O camisa 10 dominou, cortou um marcador e chapou no canto para fazer o terceiro.

4×1: Aos 49, Vlahovic sofreu pênalti. O próprio atacante sérvio foi para a cobrança, bateu cruzado, rasteiro e não deu chances de defesa ao goleiro.