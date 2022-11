Câmara dos Deputados homenageia centenário da seleção brasileira de basquete

Além do presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Guy Peixoto Jr., nomes importantes do basquete nacional estiveram presentes

A seleção brasileira de Basquete foi homenageada pelo seu centenário, nesta segunda-feira, em uma Sessão Solene no Plenário Ulysses Guimarães, na Câmara dos Deputados, em Brasília A iniciativa foi do Deputado Federal, Felipe Carreras (PSB – PE).

Além do presidente da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Guy Peixoto Jr., nomes importantes do basquete nacional estiveram presentes: Oscar Schmidt, Claudio Mortari, Alessandra Oliveira, Pipoka Vianna, Cadum Guimarães, Tonico Santana, Guilherme Kroll, André Alves, Francisco Oliveira, Dimitri Rodrigues e Carlos Fontenelle, entre outros.

“Foi um momento de alegria e emoção ver a Seleção Brasileira, que completou 100 de existência recentemente, ser homenageada por pessoas representativas, num local icônico para o País. O selecionado nacional sempre representou a nação com garra e determinação, por isso, conta com uma história rica, recheada de grandes conquistas”, afirmou Guy Peixoto Jr.

“Quero agradecer ao deputado federal, Felipe Carreras, pela iniciativa. E aos nomes de destaque da nossa modalidade que estiveram presentes, como Oscar Schmidt, Claudio Mortari, Alessandra, Pipoka, Cadum e outros”, completou o presidente.

No mês de setembro de 1922, em comemoração ao centenário da proclamação da Independência, o Brasil realizou no Rio de Janeiro os Jogos Latino-americanos, ou os Jogos dos Centenários. Ali, na sede do Fluminense Football Club, nas Laranjeiras, há 100 anos, começava a história da seleção brasileira, laureada de glórias, ídolos e feitos inesquecíveis.



‘Estadão Conteúdo’