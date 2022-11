Holanda estreia na Copa com vitória por 2 a 0 sobre Senegal

Com o resultado, os holandeses dividem a liderança da chave com o Equador, que no domingo derrotou o Catar também por 2 a 0

Com dois gols nos últimos minutos de jogo, a Holanda venceu Senegal nesta segunda-feira por 2 a 0 em sua estreia pelo Grupo A da Copa do Mundo. A ‘Laranja Mecânica, que volta ao Mundial depois de oito anos de ausência, conseguiu sua vitória com gols de Cody Gapko de cabeça aos 84 minutos e Davy Klaassen aos 90+9. Leia também Torcida do Irã na Copa ignora regras e leva protesto por direitos das mulheres a estádio

Inglaterra goleia o Irã, e protestos entram em campo no Qatar

Messi treina normalmente com o grupo na véspera da estreia da Argentina Com o resultado, os holandeses dividem a liderança da chave com o Equador, que no domingo derrotou o Catar também por 2 a 0 no jogo de abertura do torneio. © Agence France-Presse