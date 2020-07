Caio Ribeiro testou positivo para a Covid-19, revela Galvão Bueno

PUBLICIDADE

De acordo com o apresentador Galvão Bueno, o comentarista esportivo Caio Ribeiro foi diagnosticado com a Covid-19. A informação foi transmitida durante a edição dessa segunda (27) do programa Bem, Amigos. O apresentador também informou que a esposa de Caio, Renata Ribeiro, também testou positivo para a doença na quinta-feira (23).

“Quero desejar que nada mais sério aconteça com o nosso Caio Ribeiro. Primeiro, na quinta-feira, a Renata Ribeiro, esposa dele, testou positivo para a Covid-19. E o Caio testou na sexta-feira e o resultado saiu hoje”, disse Galvão.

O jornalista Rodrigo Rodrigues também testou positivo para o novo coronavírus. Devido ao estado clínico grave, ele precisou passar por uma intervenção cirúrgica e segue em coma induzido.