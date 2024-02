Caio Paulista era quem mais provocava Palmeiras no vestiário do São Paulo

O lateral-esquerdo Caio Paulista, que trocou o São Paulo pelo Palmeiras no início deste ano, era um dos que mais gostava de provocar o Palmeiras dentro do vestiário do São Paulo na última temporada

EDER TRASKINI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O QUE ACONTECEU

“Se eu soltar os vídeos que tenho dele…”. A frase foi dita ao UOL por uma pessoa que tinha acesso ao vestiário tricolor paulista durante toda a última temporada. Segundo ela, Caio era um dos que mais gostava de provocar o clube alviverde.

O São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil na última temporada. O clube do MorumBis venceu as duas partidas do mata-mata, com gol decisivo do próprio Caio Paulista dentro do Allianz Parque no segundo jogo.

Na comemoração pela classificação, ainda no vestiário, Caio provocou o Palmeiras. O lateral estava presente nas brincadeiras dos jogadores pela vitória sobre o rival.

COMO FOI A SAÍDA DE CAIO

O diretor de futebol Carlos Belmonte chegou a cravar a permanência de Caio. O lateral estava emprestado pelo Fluminense com opção de compra em valor fixado.

O São Paulo tentava um parcelamento dos cerca de R$ 20 milhões que teria de pagar aos cariocas. Não houve, no entanto, acordo rápido e a negociação começou a se arrastar.

Segundo Belmonte, o empresário do jogador, Eduardo Uram, pediu uma valorização salarial ao atleta para assinar o novo vínculo. Ainda segundo o diretor, em entrevista ao ‘Bola da Vez’, da ESPN, o São Paulo toparia aumentar o salário que estava acertado já previamente no contrato de empréstimo.

Quando o time tricolor soube que o estafe do jogador havia aberto negociações com outro clube antes de responder à última oferta contratual do São Paulo, o clube encerrou a negociação.