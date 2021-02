Bruno Viana é apresentado oficialmente pelo Flamengo

“Só de falar de flamengo já motiva qualquer jogador de futebol”, disse Bruno Viana

Guilherme Gomes

O zagueiro Bruno Viana foi apresentado, nesta terça-feira (16), pela diretoria do Clube de Regatas Flamengo (CRF). A efetivação aconteceu durante entrevista coletiva com os dirigentes Marcos Brás e Rodolfo Landim.

“Só de falar de flamengo já motiva qualquer jogador de futebol”, disse Bruno Viana.

O ex-jogador do Braga, de Portugal, chega ao clube carioca com a missão de dar mais segurança e estabilidade para o setor defensivo do time.

O Flamengo tem a opção de compra após o término do empréstimo de um ano. O jogador vale 7 milhões de euros, aproximadamente 45 milhões de reais.