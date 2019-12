Brendan Rodgers reconhece superioridade do Liverpool, mas vê Leicester preparado

PUBLICIDADE 

À frente do Leicester City, o principal perseguidor do Liverpool na briga pelo título do Campeonato Inglês, o técnico Brendan Rodgers projetou o confronto contra o líder do torneio nesta quinta-feira, no duelo mais esperado da 19ª rodada da competição.



Brendan Rodgers treinou o Liverpool de 2012 e 2015 e foi justamente o antecessor de Jürgen Klopp, um dos principais responsáveis para o ressurgimento do time como uma das potências mundiais. O alemão conduziu a equipe de Salah, Mané e Roberto Firmino ao título da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, no Catar, ao vencer a final diante do Flamengo.



Rodgers parabenizou a conquista e admitiu que o seu rival está em alto nível. “Parabéns ao Liverpool porque é uma conquista fantástica. É um ótimo status para ter, então parabéns para eles”, disse o atual treinador do Leicester. “Eles voltarão ao nível máximo e procurarão continuar com o alto nível de trabalho que tiveram nos últimos dois anos. É um ótimo teste para nós”, analisou.



O Leicester é o vice-líder do torneio, com 39 pontos, dez a menos que o Liverpool e com um jogo a mais. A diferença de pontos era menor. Aumentou após dois resultados ruins da equipe de Rodgers – empate em casa em 1 a 1 com o Norwich e o revés por 3 a 1 para o Manchester City na última rodada.



Logo, uma vitória é fundamental para que o Leicester continue sonhando com o título. “Reconhecemos que é outro jogo difícil, mas estamos em casa e queremos fazer nosso verdadeiro jogo. Sabemos que será incrivelmente complicado”, apontou o treinador, que recentemente teve seu contrato renovado até 2025.



Ele chegou em fevereiro deste ano e, nesta temporada, conseguiu transformar a equipe em uma das sensações do Campeonato Inglês com uma defesa segura, um meio de campo jovem e versátil e um ataque eficiente, comandado pelo veterano Jamie Vardy, artilheiro do torneio, com 17 gols.

